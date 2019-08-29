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Apple Siri konuşmalarını dinlediği için özür diledi

Apple, ses asistanı Siri'nin kayıtlarını üçüncü kişilere dinlettiği için gizlilik politikasına aykırı davrandığını kabul etti.

AA | 29.08.2019 - 10:20..
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Financial Times'ta yer alan habere göre, Apple yaptığı açıklamada, şirketin ses asistanı Siri'yi geliştirmek için üçüncü taraf kişilerle anlaşmasına yönelik çıkan eleştirel haberlerin ardından, kullanıcı mahremiyetini korumak için yeni politikaları hayata geçirdiğini duyurdu.

"ÖZÜR DİLİYORUZ"

Apple açıklamasında ses dinleme konusundaki hatasını kabul ederek, "Mahremiyet çok temel bir insan hakkıdır. Yaptığımız incelemeler sonucu yüksek ideallere sahip olan politikalarımıza tam uymadığımızı tespit ettik ve bunun için özür diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Apple Siri konuşmalarını dinlediği için özür diledi

FACEBOOK DA YAPMIŞTI

Apple'nın ses tanıma konusundaki rakiplerinden Amazon, Alexa ses asistanı ile kullanıcılarını dinleyerek uygulamasını geliştirmeye çalışmıştı. Facebook ise Messenger kullanıcılarının seslerini para verdiği üçüncü kişilere yazıya döktürerek ses tanıma sistemini geliştirmeye çalışmıştı.

KULLANICILARIN VERİLERİNDEN FAYDALANIYORLAR

Şirketler yapılan dinlemelerin, ürünlerinin daha da geliştirilmesi ve daha iyi hizmet vermesi için yapıldığını belirtiyor. Büyük şirketlerin kullanıcıları dinlemesi temelde makine öğrenmesine bağlı olan yapay zekalarını geliştirmek için yapılıyor. Günümüzde makine öğrenmesinin en önemli unsuru derin öğrenme (deep learning) temelde, algoritmanın mevcut verilerle beslenmesi ve ardından insan müdahalesine ihtiyaç olmadan verileri tanıması anlamına geliyor.

Apple Siri konuşmalarını dinlediği için özür diledi

Sadece ses sistemlerinde değil, günümüzde pek çok şirket, görüntü ve metin sistemlerini geliştirmek için kullanıcıların verilerinden faydalanıyor.

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