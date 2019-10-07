Apple, yüksek talep nedeniyle iPhone 11 üretimini artırdı

Apple, geçtiğimiz haftalarda iPhone 11 serisini tanıtmasının ardından, özellikle tasarım konusunda yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Ancak yeni gelen haberlere göre iPhone 11'e olan talep oldukça fazla. Şirket, gelen talebi karşılamak için, yeni iPhone serisinin en düşük modeli iPhone 11'in üretimini yüzde 10 artırma kararı aldı. Bu da, planlanandan 8 milyon adet daha fazla iPhone 11 üretilmesi anlamına geliyor.

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, bu gelişmeye bağlı olarak toplam iPhone üretimi, 2019 yılında geçen yıla göre yükselecek. Daha önce yapılan açıklamalarda, düşük talep nedeniyle bu yılki iPhone üretiminin geçen yıla göre daha düşük miktarda planlandığı belirtilmişti.

Apple, yalnızca 699 dolarlık iPhone 11 ve 999 dolarlık iPhone 11 Pro modellerinin üretimini artıracak. Şirket, iPhone 11 Pro Max modelinin üretimini ise düşürecek.

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