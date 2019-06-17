Apple'ın Android'den aldığı 5 yeni iOS 13 özelliği

Apple, 3 Haziran'da düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı WWDC etkinliğinde iOS 13'ü resmi olarak tanıtmış ve yeni özelliklerden bahsetmişti. 2019 model iPhone'lar ile birlikte hayatımıza girecek iOS 13'ün getirdiği bazı özellikler ise Android işletim sisteminde zaten bulunuyor.

Biz de sizler için Android işletim sisteminde zaten mevcut olan 5 yeni iOS 13 özelliğini listeledik.

1. USB CİHAZLARI İÇİN DESTEK

Androd işletim sisteminde, yıllardır USB çevre birimleri için destek mevcut. iOS 13 ile birlikte kullanıcılara sunulacak USB desteği ile flash bellekler, SD kartlar, SSD'ler ve sabit diskler başta olmak üzere USB depolama aygıtlarını, telefonunuza bağlayabilecek ve verilerinize telefonunuz üzerinden erişebileceksiniz. Ayrıca fotoğraflarınızı ve videolarınızı doğrudan iPad'inize aktarmak için fotoğraf makinenizi doğrudan iPad'e bağlayabileceksiniz.

2. LOOK AROUND (SOKAK GÖRÜNÜMÜ)

Apple, sokakların gerçek hayattaki 3 boyutlu modellerini oluşturabilmek için kameralarla donatılmış arabalarıyla milyonlarca kilometrelik yol katetti ve kendi haritalar uygulamasına ekledi. Ancak Google, bu özelliği 2007 yılında Google Haritalar üzerinden Android işletim sistemine zaten eklemişti.

3. KAYDIRMA HAREKETLERİ

iOS 13 ile birlikte Apple, Quick Flow isimli özelliği iPhone kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. Parmağınızı klavyenizin üzerinden kaldırmadan harfler arasında kaydırarak kolayca yazı yazmanızı sağlayan bu özellik, Samsung akıllı telefonları başta olmak üzere yıllardır Android işletim sisteminde kullanılıyor.

4. APPLE İLE GİRİŞ YAP

iOS 13 ile birlikte gelecek bir diğer yeni özellik olan 'Apple ile Giriş Yap', çeşitli web sitelerinde ve uygulamalarda ayrı bir hesap oluşturmadan hizmetlere giriş yapmanızı sağlıyor. Android işletim sisteminde ise bu özellik 'Google ile giriş yap' olarak zaten kullanılıyor.

Ancak Apple, Android işletim sisteminden farklı olarak bu özelliğe yeni gizlilik özellikleri ekledi. Örneğin bir internet sitesine veya uygulamaya kaydolurken e-posta adresinizi vermek istemiyorsanız, Apple sizin için tek kullanımlık geçici e-posta adresleri oluşturabiliyor.

5. KARANLIK MOD

iOS 13, sistem genelinde bir karanlık mod özelliğiyle kullanıcılarla buluşacak. Telefonunuzdaki bütün sistem uygulamalarında bulunacak karanlık mod özelliği, Android Q ile birlikte diğer akıllı telefonlara da gelecek. Ancak Google söz konusu özelliği, 2018 yılında Android Pie sürümüne zaten eklemişti.

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