Apple'ın Qualcomm ile anlaşması iPhone'u etkileyecek

İki yıldır birbirlerine karşı açtıkları davalarla gündemden düşmeyen Apple ve Qualcomm, bütün davaları geri çektiklerini açıkladı. İki şirket, yayınladıkları ortak açıklamada uzlaşma yoluna gittiklerini duyurdu.

Apple ve Qualcomm'un ani bir şekilde anlaşması, iki şirketin de yararına olacak. Geçen süre zarfında sizlere aktardığımız haberlerimizde, Apple'ın 5G modemler konusunda zor durumda olduğunu ve 5G destekli iPhone'ların gecikebileceğini belirtmiştik.

İki şirket arasında yapılan bu anlaşmanın, 5G'li iPhone'ları nasıl etkileyeceğini aşağıdaki videoda kısaca anlattık. İyi seyirler.

Anlaşmanın birçok ayrıntısı henüz paylaşılmasa da iki dev şirketin anlaşması, özellikle Apple kullanıcılarını bir hayli sevindirdi.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

Apple ile Qualcomm’un anlaşması ne anlama geliyor? VİDEO