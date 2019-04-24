taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8835
Euro
6.5895
Altın
1273.18
Borsa
96052.83
Gram Altın
240.799

Apple'ın Qualcomm ile anlaşması iPhone'u etkileyecek

Aralarında çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle bir süredir davalık olan Apple ve Qualcomm, geçtiğimiz günlerde yeniden barışma kararı aldı. Bu kararın iPhone'lar için ne anlama gelebileceğini anlattık.

Haber Merkezi | 24.04.2019 - 16:15..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

İki yıldır birbirlerine karşı açtıkları davalarla gündemden düşmeyen Apple ve Qualcomm, bütün davaları geri çektiklerini açıkladı. İki şirket, yayınladıkları ortak açıklamada uzlaşma yoluna gittiklerini duyurdu.

Apple ve Qualcomm'un ani bir şekilde anlaşması, iki şirketin de yararına olacak. Geçen süre zarfında sizlere aktardığımız haberlerimizde, Apple'ın 5G modemler konusunda zor durumda olduğunu ve 5G destekli iPhone'ların gecikebileceğini belirtmiştik.

İki şirket arasında yapılan bu anlaşmanın, 5G'li iPhone'ları nasıl etkileyeceğini aşağıdaki videoda kısaca anlattık. İyi seyirler.

Apple ile Qualcomm’un anlaşması ne anlama geliyor? YouTube'tan İZLE

Anlaşmanın birçok ayrıntısı henüz paylaşılmasa da iki dev şirketin anlaşması, özellikle Apple kullanıcılarını bir hayli sevindirdi.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Apple ile Qualcomm’un anlaşması ne anlama geliyor? VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kılıçdaroğlu'ndan elini öptüren Osman Sarıgün yorumu

Kılıçdaroğlu'ndan elini öptüren Osman Sarıgün yorumu

431
Metrobüs tacizcisini ifşa etti

Metrobüs tacizcisini ifşa etti

379
Emniyet amirinden HDP'li vekile ayar

Emniyet amirinden HDP'li vekile ayar

119
Osman Sarıgün'ü sevinçle karşıladılar

Osman Sarıgün'ü sevinçle karşıladılar

651
Kılıçdaroğlu'nun aracına saldıran kadın yanına da gitmiş

Kılıçdaroğlu'nun aracına saldıran kadın yanına da gitmiş

195
Küçük çocuğun Almanya hayranlığı Kılıçdaroğlu'na soruldu

Küçük çocuğun Almanya hayranlığı Kılıçdaroğlu'na soruldu

679
Yasmin Erbil sunucu oluyor

Yasmin Erbil sunucu oluyor

54
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir