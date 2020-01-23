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Apple'ın ucuz iPhone modeli mart ayında satışa çıkacak

Yeni yayınlanan bir rapora göre Apple, daha uygun fiyatlı iPhone modelini önümüzdeki mart ayında piyasaya sürecek.

Haber Merkezi | 23.01.2020 - 10:00..
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Apple'ın daha küçük ekranlı bir iPhone üretme hayali, iPhone SE 2 ile gerçek oluyor. Özellikle, son dönemdeki satışlarının bir hayli düşmesiyle tekrar çıkışa geçmek isteyen AppleiPhone SE 2 modelini daha ucuz tutarak, satışları artırmayı planlıyor.

iPHONE SE2, iPHONE 9 OLARAK SATIŞA ÇIKABİLİR

Bu yıl piyasaya sürülmesi beklenen giriş seviyesi iPhone modeli, iPhone 8'in güncellenmiş sürümü olarak karşımıza çıkacak. Şirket, bu nedenle yeni iPhone modellerini iPhone 9 ismiyle satışa çıkarabilir.

iphone

MART AYINDA PİYASAYA SÜRÜLECEK

Yeni yayınlanan bir rapora göre Apple, uygun fiyatlı yeni iPhone modelini önümüzdeki mart ayında satışa çıkaracak. Şirket, telefon üretimini ise Foxconn, Pegatron ve Winstron şirketleri arasında paylaştıracak.

iPhone 11 modellerinde kullanılan A13 işlemcisinden gücünü alacak iPhone 9 modellerinin, 3GB RAM kapasitesine sahip olması bekleniyor. 4.7 inçlik bir LCD ekranla karşımıza çıkması beklenen telefon arka tarafında ise tek bir kamera yer alacak.

iPHONE 9 FİYATI

İlk iPhone SE modelini 2016 yılında satışa çıkaran Apple, ilk başta 399 dolar olarak belirlediği fiyat etiketini, daha sonra 346 dolara indirmişti. Apple'ın yine aynı stratejiyi benimseyeceği ve telefonun 399 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkacağı söyleniyor.

iphone se

iPhone 9 modeli, özellikle iPhone 11'in fiyatını yüksek bulan ve daha eski iPhone modellerini yükseltmek isteyen kullanıcılar için iyi bir seçenek olabilir.

Gri, gümüş ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa çıkması beklenen telefon hakkında yeni bilgiler geldiğinde, sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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Apple'ın ucuz iPhone modeli mart ayında satışa çıkacak

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