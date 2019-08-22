taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7653
Euro
6.4001
Altın
1499.65
Borsa
95394.24
Gram Altın
277.964

Arap Emrah ve adamları hakim karşısında

Arap Emrah lakaplı Emrah Sever ile birlikte 5'i firarı 20 kişinin yargılandığı duruşmada sanıklar savunma yaparak beraatini istedi.

DHA | 22.08.2019 - 21:39..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Emrah Sever, Tayfun Sidal, Kemal Gezer, Sami Turan getirilirken, tutuksuz sanıklar Burhan Tepeli, Ertuğrul Özdoğan, Gürsel Cömert, İsmail Halisdemir, Erhan Kurnaz, İsmail Yalçınkaya, Süleyman Malay da salonda hazır bulundu.

ARAP EMRAH SUÇLAMALARI REDDETTİ

İki yıldır tutuklu bulunduğunu söyleyen sanık Emrah Sever savunmasında, iddianamedeki suçlamaların tümünü reddetti.

Arap Emrah ve adamları hakim karşısında

Sanık Sever, 21 Eylül 2017 günü İstanbul Adliyesi önünde iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmanın tarafı olduğu iddiasını da reddederek, "Ben o gün adliyede değildim, evdeydim" dedi.

"GAZİ MAHALLESİ'NDE OTURUYORUZ DİYE SUÇLU OLARAK BAKILIYOR"

Sanık Emrah Sever, "Sırf biz Gazi Mahallesi'nde oturuyoruz diye bize potansiyel suçlu olarak bakılmaktadır. Hiç kimse doğduğu yeri seçemez. Ben herhangi bir şekilde örgüt lideri değilim. Diğer sanıklar kesinlikle benim adamlarım değildir. 'Çete' , 'Emrah'ın Adamları' gibi suçlamaları kabul etmiyorum. Bizden çete olmaz, tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

TUTUTUKLULUĞUN DEVAMI KARARI ÇIKTI

Duruşmada, tutuklu sanıklar Tayfun Sidal, Kemal Gezer, Sami Turan tahliyelerini isterken, tutuksuz bulunan sanıklar ise adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını ve beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu bulunan sanıkların işledikleri suçun vasıf ve mahiyetini dikkate alarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Arap Emrah ve adamları hakim karşısında

Sanıklardan İsmail Halisdemir'in hakkındaki imza atma şeklinde düzenlenen adli kontrolün kaldırılmasına karar veren mahkeme heyeti, dosyanın yaralanan mağdurların sağlık durumlarının incelenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine hükmetti. Duruşma ertelendi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, 5'i firari olmak üzere 20 şüpheli yer alıyor. İddianamede, "Arap Emrah" lakaplı Emrah Sever'in "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma", "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Kasten yaralama" suçlarından 17 yıldan 32 yıla kadar hapsi istendi. Diğer 19 şüphelinin ise "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" ve "Kasten yaralama" suçlarından çeşitli oranlarda hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Diyarbakır'da eylemcilere TOMA'lı müdahale

Diyarbakır'da eylemcilere TOMA'lı müdahale

611
Van Valiliği'nden polisin müdahalesiyle ilgili açıklama

Van Valiliği'nden polisin müdahalesiyle ilgili açıklama

519
Pakdemirli'den THK uçakları açıklaması

Pakdemirli'den THK uçakları açıklaması

500
Boris Johnson'ın tavırları Almanları kızdırdı

Boris Johnson'ın tavırları Almanları kızdırdı

212
Putin: Rusya, ABD'ye aynı şekilde karşılık verecek

Putin: Rusya, ABD'ye aynı şekilde karşılık verecek

52
TSK'da atama kararları açıklandı

TSK'da atama kararları açıklandı

57
Burak Özçivit: Fahriye çok iyi bir anne

Burak Özçivit: Fahriye çok iyi bir anne

80
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir