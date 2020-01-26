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Arap ülkeleri Elazığ depreminden sonra sessiz kaldı

Cuma akşamı Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Yunanistan geçmiş olsun mesajı yayınladı. Arap ülkelerinin bir çoğundan ses yok.

AA & Ensonhaber | 26.01.2020 - 10:01..
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Arap ülkeleri Elazığ depreminden sonra sessiz kaldı

Türkiye cuma akşamı Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

YUNANİSTAN İLK MESAJ YAYINLAYANLARDAN

Deprem sonrasında ilk geçmiş olsun mesajı yayınlayan ülkelerden biri Yunanistan oldu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, depremin ardından Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Türkiye'yi vuran yıkıcı depremin ardından Başkan Erdoğan ve Türk halkı ile canıgönülden dayanışma içindeyiz. Arama ve kurtarma ekiplerimiz yardım etmeye hazır." ifadelerini kullandı.

ARAP ÜLKELERİNİN HİÇLİĞİ

Müslüman olmalarına rağmen her ortamda Türkiye'nin karşısında duran Arap ülkeleri bu depremin ardından da hiçlik içerisinde.

Katar, Ürdün, Libya, Irak ve Filistin ise Türkiye'ye baş sağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

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