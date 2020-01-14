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Arazi kavgası yüzünden kuzenini bıçaklayarak öldürdü

Devrim Mergen, arazi meselesi yüzünden tartıştığı amcasının oğlu Emrah Mergen'i, 7 yerinden bıçakladı.

DHA | 14.01.2020 - 15:16..
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Iğdır'ın Karaağaç Mahallesi'nde, Devrim Mergen ve kuzeni Emrah Mergen arasında arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Devrim Mergen, yanında taşıdığı bıçakla Emrah  Mergen’i 7 yerinden bıçakladı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emrah Mergen, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Arazi kavgasında kuzenini 7 bıçak darbesiyle öldürdü -2

SORGUSU DEVAM EDİYOR

Polis ekipleri, kaçan Devrim Mergen'i kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Mergen'in emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Arazi kavgasında kuzenini 7 bıçak darbesiyle öldürdü -1

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