Arazi kavgası yüzünden kuzenini bıçaklayarak öldürdü

1 Aksaray’da 222 litre sahte içki ele geçirildi Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, sahte içki ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

2 Nakliye dolandırıcısı Şanlıurfa'da yakalandı Denizli’den tıra yüklediği malları götüreceği adres yerine Şanlıurfa’ya getirip bir depoda saklayan şahıs, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

3 İskoçya'nın bağımsızlık teklifine İngiltere'den ret İngiltere, bağımsızlık referandumu için yetki devri isteyen İskoçya Bölgesel Başbakanı Nicola Sturgeon'ın talebini reddetti

4 Cumhurbaşkanı Erdoğan kulüp başkanlarını kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Süper Lig'de mücadele eden kulüplerin başkanlarını kabul etti.

5 Elazığ'da otomobilin koltuk altında 5 bin adet hap çıktı Narkotik köpeğiyle yapılan aramada, şüphelilerin koltuk altına zulalanmış 5 bin 54 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

6 Mehmetçiğe elma götürmek için kilometrelerce yol katetti 70 yaşındaki Muhammet Yılmaz, bahçesinde yetiştirdiği elmaları, güvenlik güçlerine ikram etmek için kilometrelerce yol katederek Hakkari'ye götürdü.