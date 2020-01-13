Arda Turan'ın oğlunun sevimli halleri

1 Microsoft, yarından itibaren Windows 7 desteğini çekiyor Microsoft, yarın yayınlayacağı son Windows 7 güncellemesi ile işletim sistemine olan desteğini sonlandıracak.

2 Cüneyt Çakır 240 bin lira vergi ödeyecek Yeni yapılan düzenlemeyle, hakemlere uygulanan vergi istisnası ortadan kalktı. Yıllık geliri 600 bin ile 1 milyon TL arasında değişen Cüneyt Çakır, yaklaşık 240 bin lira vergi ödeyecek.

3 Tunceli'de kartpostallık görüntüler Tunceli'nin Ovacık ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağıyla kaplandı.

4 Kadınları ve erkekleri farklı etkileyen 8 hastalık Kadınlar ve erkekler benzer semptomlara sahip aynı hastalıklara sahip olsalar da bazı hastalıklar, farklı şekilde etkileyebiliyor...

5 Libya'daki ateşkes için Moskova'daki toplantı başladı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşları ile Libya ateşkesini konuşmak için Moskova'ya gitti.

6 Kanal İstanbul'dan yılda 1 milyar dolar gelir sağlanacak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Hesaplarımıza göre Kanal İstanbul'dan geçecek gemilerden alacağımız para, asgari yıllık net 1 milyar dolar civarında" dedi.