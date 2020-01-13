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Arda Turan'ın oğlunun sevimli halleri

Hamza Arda'nın 'baba' deyişini, annesi Aslıhan Doğan Turan paylaştı.

Haber Merkezi | 13.01.2020 - 12:38..
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2018 yılında Aslıhan Doğan ile dünyaevine giren ünlü futbolcu Arda Turan'ın oğlu ile geçirdiği eğlenceli zamanları, sosyal medyayı salladı.

İLK KELİMELER

Şu sıralar 1 yaşına basan Hamza Arda, geçtiğimiz aralık ayında ilk doğum gününü kutlamıştı. Aradan geçen 1 ayın ardından Hamza Arda'nın konuşmaya başladığı ilk video da annesi Aslıhan Doğan tarafından paylaşıldı.

Arda Turan'ın oğlu Hamza'nın sevimli halleri İZLE

"BABAM" DİYE SESLENDİ

Arda Turan'a "Babam" diye seslenen Hamza Arda'nın, sonrasında annesinin komutuyla "Babacım" anlamına gelen "Daddy" dediği görüldü.

Arda Turan'ın oğlunun sevimli halleri

MEST OLDU

Bu görüntü binlerce beğeni alırken, Arda Turan oğlu Hamza Arda’nın baba deyişine adeta mest oldu. Aslıhan Doğan Turan'ın videosuna yüzlerce yorum da yapıldı.

Arda Turan'ın oğlunun sevimli halleri

Arda Turan'ın oğlunun sevimli halleri

Arda Turan'ın oğlunun sevimli halleri

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