Arda ve Aslıhan Turan oğullarını anaokuluna yazdırdı

Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan, 10 aylık oğlu Hamza Arda'nın eğitimine oldukça fazla önem veriyor.

70 BİN LİRA ÖDEYECEK

Çift, Hamza Arda'nın eğitimini anaokulundan itibaren İngilizce olarak almasını istediği için özel bir okula yazdıracak ve senelik 70 bin lira ödeme yapacak.

Geçtiğimiz gün bir mağaza çıkışında görülen Aslıhan Turan'a gazeteciler bu iddiaları sordu.

"ANAOKULU İÇİN SIRAYA GİRDİK"

Aslıhan Turan ise bu iddiaları yalanlamayarak, "Oğlumuzu, İngilizce eğitim veren bir anaokuluna yazdıracağız. Bunun için de sıraya girmek gerekiyor. Bu alanda eğitim veren çok anaokulu yok. Sayısı az olduğu için kayıt işlemi sürecini erkenden başlatmanız gerekiyor.” diye konuştu.