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Ardahan'da çikolata vaadi sunan küçük muhtar adayı

Seçimleri kazandığını söyleyen 5 yaşındaki sembolik muhtar adayı sözünü tuttu, arkadaşlarına çikolata dağıttı.

İHA | 23.04.2019 - 11:17..
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Ardahan'ın Damal ilçesinde sosyal medyayı sallayan 5 yaşındaki muhtar adayından yeni video geldi.

MUHTARLIĞA ADAYDI, ÇİKOLATA VAADİ VERMİŞTİ

Ardahan'ın Damal ilçesine bağlı Otağlı köyünde 5 yaşındaki Çağatay Amanak'ın muhtarlık adaylığını açıklama videosu sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı. Otağlı köyünde yaşayan Çağatay Amanak'ın yerel seçimler sonrası çekilen videosu ise sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Ardahan'da çikolata vaadi sunan küçük muhtar adayı

Küçük muhtar çikolata sözünü tuttu

SÖZÜNÜ TUTTU, ÇİKOLATA DAĞITTI

Köylülerden birinin cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde takım elbise giyinen Çağatay Amanak'ın yöresel şive ile yaptığı sempatik açıklamaları izleyenleri gülümsetti.
"Ben muhtar oldum. Çikolata dağıtıyorum" diyen küçük Çağatay, video sonunda ise oy atanlara teşekkür ediyor.

Ardahan'da çikolata vaadi sunan küçük muhtar adayı

Küçük muhtar Çağatay Amanak'ın şiveli konuşması ise izleyenleri gülümsetti.

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