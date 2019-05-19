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Ardahan’da taşocağı patlamasında ölen işçi defnedildi

Taş ocağında meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 38 yaşındaki Selçuk Yazgan, memleketi Zonguldak’ta toprağa verildi

İHA | 19.05.2019 - 14:38..
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Geçen 12 Mayıs günü Ardahan merkeze bağlı Çataldere köyünde bulunan Salduzlar Beton A.Ş.’ye ait taş ocağında patlama meydana geldi.

Taş ocağında henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada işçiler Selçuk Yazgan, Adem Demirci, Murat Çetin ve Taner Sarıvaz ağır yaralandı.

AĞIR YARALANAN İŞÇİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İşçiler, Ardahan Devlet Hastanesi’ndeki tedavilerinin ardından Erzurum’a sevk edildi. Ancak işçilerden 38 yaşındaki Selçuk Yazgan hastanedeki yaşam savaşını kaybetti.

Ardahan’da taşocağı patlamasında ölen işçi defnedildi

TOPRAĞA VERİLDİ

Cenazesi hastane morgundan alınarak Zonguldak’ın Kozlu ilçesine getirilen Yazgan için cenaze töreni düzenlendi. Çalıştığı firmada dinamitçi olarak görev yaptığı öğrenilen Selçuk Yazgan’ın işyerine 10 Mayıs günü gittiği öğrenildi. Evli ve iki çocuk babası olan Yazgan’ın cenazesi Kozlu Askeritepe Camii’nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

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