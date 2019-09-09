CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu; yargılandığı davada, geçtiğimiz gün 5 farklı suçtan, toplamda 9 yıl 8 ay 20 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaftancıoğlu'nun bu cezası çok tartışılırken, AK Parti'de farklı çıkışlarıyla her zaman dikkat çeken Bülent Arınç da konu hakkında konuştu.

"BÜTÜN MESAJLARI TÜYLERİMİ DİKEN DİKEN EDEN ŞEYLER"

Habertürk TV'de Habertük Manşet programında Mehmet Akif Ersoy'un konuğu olan Arınç, "Şahsını sevmiyorum, beğenmiyorum. Yazdıklarının hiç birisini kabul etmiyorum. Baktım bütün mesajlarına çok iğrenç şeyler. İnsanı irite eden şeyler, insanın tüylerini diken diken eden şeyler, en azından bir kısmı. Bunlardan dolayı ceza verilecek olsa; 2013, 2014, 2015, 2016, 2017'de dava açardı savcılarımız. Mahkemeler bu kararı verebilirdi. Üzerinden 5 yıl geçtikten sonra bu dava açılıyor ve 2. celsede bu karar veriliyor.

İTİBARIMIZA EKSİ YAZILIR

Canan Kaftancıoğlu'nun attığı tweet'lerin mesajlarının hiçbirisini paylaşmıyorum ama tweet'leri ifade özgürlüğüne giriyorsa ben bunlara tahammül etmek zorundayım.

5-6 yıl sonra bu davanın açılması zorlamadır. Yurt dışında Türkiye'nin itibarına çok eksi yazılır. Dava açılmasa ve böyle bir ceza verilmese herhalde daha iyi olurdu. " dedi.

Arınç: Canan Kaftancıoğlu'na tahammül etmek zorundayım VİDEO