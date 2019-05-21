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Arkadaşlarıyla birlikte gittiği piknik sonu oldu

Mersin'de serinlemek için nehre giren iki çocuk babasının cansız bedeni bulundu.

DHA | 21.05.2019 - 10:27..
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ĞÜGĞÜ

Pazar günü arkadaşlarıyla birlikte Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Kulak köyünde piknik yapan 46 yaşındaki Eftal Karamızrak, serinlemek için Berdan Nehri'ne girdi.

ÇIRPINARAK GÖZDEN KAYBOLDU

Ancak bir süre sonra akıntıya kapılan Karamızrak, çırpınarak gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatan Sahil Güvenlik ile AFAD ekipleri, Mersin Limanı'na 3 deniz mili mesafede Eftal Karamızrak'ın cansız bedenini buldu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Bota alınarak, kıyıya çıkarılan iki çocuk babası Eftal Karamızrak'ın cenazesi, Tarsus Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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