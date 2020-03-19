İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde, içerisinde 10 dairenin bulunduğu binaya giren ayakkabı hırsızı, dairelerin kapı önünde bulunan ayakkabıları gözüne kestirdi.

Arnavutköy'de apartmana giren ayakkabı hırsızı ViDEO

KAMERALARI FARK ETMESİNE RAĞMEN VAZGEÇMEDİ

Tüm dairelerin önündeki ayakkabılardan markalı ve yeni olanları çalan hırsız binadaki güvenlik kameralarına yakalandı.

Kameraları fark eden hırsız hem hırsızlıktan vazgeçmedi hem de kıyafetiyle yüzünü gizlemeye çalıştı. Binada bulunan 4 daireden ayakkabı çalan hırsız daha sonra hızla binadan uzaklaştı.