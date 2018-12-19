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Artvin'de Banker Bilo filmi gerçek oldu

Artvin Borçka'da 39 mülteci, Banker Bilo filmini akıllara getirircesine "Burası İstanbul" denilerek Borçka-Hopa karayolunda Cankurtaran Tüneli girişinde bırakıldı.

İHA | 19.12.2018 - 15:53..
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Borçka-Hopa karayolu Cankurtaran Tüneli girişinde, kaçak mülteciler olduğu ihbarı üzerine, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye giderek araştırma yaptı.

"BURASI İSTANBUL" DENİLEREK ARAÇTAN İNDİRİLDİ

Yapılan araştırmada, yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen ve insan kaçakçıları tarafından getirildikleri araçtan indirilerek ’Burası İstanbul’ denilen 39 kaçak mülteci yakalandı.

SINIR DIŞI İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Cankurtaran Tüneli girişinde bulunan 21’i Afganistan, 17’si Pakistan ve 1’i İran uyruklu 39 kişi, daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülürken, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilerek sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Artvin'de Banker Bilo filmi gerçek oldu

BANKER BİLO FİLMİ AKILLARA GELDİ

Yaşanan bu olay, Şener Şen ile İlyas Salman'ın başrollerini paylaştığı Banker Bilo filminde, İlyas Salman'ın Almanya denilerek İstanbul'a bırakılmasını akıllara getirdi.

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Artvin'de Banker Bilo filmi gerçek oldu

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