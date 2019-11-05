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Artvin'de fuhuş operasyonunda 33 kadın sınır dışı edildi

Hopa ilçesinde bazı otel ve gece kulüplerine yönelik düzenlenen olerasyonlarda 33 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı.

AA | 05.11.2019 - 19:56..
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Hopa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, ilçede bazı otel ve gece kulüplerinde fuhuş yapıldığı iddiası üzerine belirlenen mekanlara operasyon düzenledi.

Operasyonda 20 Gürcistan, 5 Özbekistan, 4 Kırgızistan, 3 Rusya ve 1 Ukrayna olmak üzere toplam 33 yabancı uyruklu kadın fuhuş yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

12 BULAŞICI HASTALIK OLDUĞU BELİRLENDİ

Kadınlar, adli işlerinin ardından sınır dışı edildi. Öte yandan, yapılan adli muayenede 12 kadında bulaşıcı hastalık olduğu belirlendi.

Artvin'de fuhuş operasyonu VİDEO

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