Artvin'de fuhuş operasyonunda 33 kadın sınır dışı edildi

1,775 kez izlendi

1,369 kez izlendi

1,547 kez izlendi

1,536 kez izlendi

1,417 kez izlendi

2,357 kez izlendi

Ejder meyvesi için işini bıraktı

1,435 kez izlendi

1 Konsensus, erken seçim olacağını iddia etti Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı “2020 yılının sonunda ya da 2021 yılının başında yeni bir seçim bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

2 Bitlis'te 315 koyun uçurumdan düşüp telef oldu Yayla dönüşü sırasında yaşanan olayda, telef olan koyunların 30 haneye ait olduğu bildirildi.

3 Gaziantep'te duvara çarpan tırın şoförü öldü Nurdağı ilçesinde, freni boşalarak yol kenarındaki duvara çarpan tırın şoförü kurtarılamadı.

4 Ejder meyvesi için işini bıraktı Avrupa'da tanesi 20 euroya kadar satılan ejder meyvesinin önemli bir gelir kaynağı olduğunun farkına varan girişimci, işini bırakıp bu sektöre yöneldi.

5 Kalifornia'da raylara düşen adamı görevli kurtardı Trenin istasyona yaklaştığı sırada dengesini kaybederek raylara düşen adam kıl payı kurtuldu.

6 Şanlıurfa'da çırçır fabrikasında yangın çıktı Bir çırçır fabrikasında çıkan yangında tonlarca pamuk kül oldu. Fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor.