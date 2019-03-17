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Aşırı sağcı Yiannopoulos'a Yeni Zelanda yasağı

Breitbart haber sitesinin eski editörü, Yeni Zelanda'daki iki camiye düzenlenen terör saldırılarının ardından yaptığı İslam karşıtı açıklamalar nedeniyle Avustralya'ya giremeyecek.

AA | 17.03.2019 - 01:33..
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Aşırı sağcı Yiannopoulos'a Yeni Zelanda yasağı

Avustralya Federal Göçmen Bakanı David Coleman, yaptığı yazılı açıklamada, Yiannopoulos'un bu yıl yapmayı planladığı söyleşi turu için ülkeye girişine izin verilmeyeceğini duyurdu.

Aşırı sağcı Yiannopoulos'a Yeni Zelanda yasağı

"BÖLÜCÜ YİANNOPOULOS GİREMEZ"

Coleman, aşırı sağcı Yiannopoulos'un sosyal medyadaki paylaşımlarına tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"Yiannopoulos'un Christchurch terör saldırısıyla ilgili sosyal medyadaki yorumları dehşet verici, nefret dolu ve bölücü. Christchurch'teki terörist saldırı, dinlerini barışçıl şekilde uygulayan Müslümanlara yapıldı. Bu, kusursuz bir kötülük eylemiydi. Avustralya, bu insanlık dışı eylemi kınayan Yeni Zelanda ve dünyadaki Müslüman topluluklarla birlikte duruyor."

Aşırı sağcı Yiannopoulos'a Yeni Zelanda yasağı

CAMİLERE SALDIRIYI HAKLI GÖSTERMEYE ÇALIŞTI

ABD'de yayın yapan ve alternatif sağcı çizgisiyle tanınan Breitbart sitesinin eski editörü Yiannopoulos, Yeni Zelanda'daki iki camiye yapılan İslamofobik terör saldırıları sonrası Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, İslam'ı "barbar ve yabancı dini kültür" olarak nitelemişti.

Aşırı sağcı Yiannopoulos'a Yeni Zelanda yasağı

PEDOFİLİYİ DE SAVUNMUŞTU

İslam karşıtı açıklamalarıyla tepki çeken, bir erkekle evlenen Yahudi asıllı Milo Yiannopoulos, pedofili içerikli bir yorumundan sonra kamuoyunda oluşan baskılara dayanamayıp 2017'de Breitbart'taki görevinden istifa etmişti.

Yiannopoulos aynı zamanda sıkı bir Trump destekçisi.

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