taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0543
Euro
6.5611
Altın
1582.6
Borsa
120151.44
Gram Altın
308.087
Bitcoin
62628.15

Asırlık köyün tek sakini hatıralarıyla yaşıyor

Sakinlerinin tarım arazilerinin yetersiz olması nedeniyle yıllar önce terk ettiği Nevşehir'in tarihi Çekme köyünde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan İsmail Varol, tek başına yaşamını sürdürüyor.

AA | 15.02.2020 - 15:27..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Nevşehir'e bağlı Çekme köyünde hatıralarıyla baş başa, tek başına yaşayan İsmail Varol, bölgenin asırlık tarihine de sahip çıkıyor.

1990'lı yılların sonuna kadar yaklaşık 300 kişinin yaşadığı 70 haneli Çekme köyünün tüm sakinlerinin göç etmeye başladığı dönemde öğrencisiz kaldığı için ihaleyle satılan okulu alan 48 yaşındaki Varol, anne ve babasıyla burada yaşamaya başladı.

Annesi Fatma'nın 5 sene önce, babası Sami'nin geçen yıl vefatının ardından köyde tek başına kalan İsmail Varol, kısıtlı imkanlara rağmen yaşamını terk edilmiş köyünde sürdürüyor.

Nüfusun azalmasıyla Derinkuyu ilçesi Bayramlı Mahallesi'ne bağlanan Çekme'de devlet desteğiyle küçükbaş hayvancılığa başlayan Varol, tarihi kayadan oyma kilise, tüneller ve eski yaşam izlerinin bulunduğu köyün gönüllü koruculuğunu da yapıyor. Varol, AA muhabirine, köyde tek başına sürdürdüğü hayatını anlattı.

Asırlık köyün tek sakini hatıralarıyla yaşıyor

"DEVLETİMİZE ALLAH ZEVAL VERMESİN"

Geçimini, teşviklerden yararlanarak aldığı koyunlar sayesinde sağladığını belirten Varol, "Devletimize Allah zeval vermesin. Sabah kalkınca hayvanlarla ilgilenirim, kahvaltımı hazırlayıp televizyon izlerim. Bir şeye ihtiyacım olduğunda Derinkuyu'ya gider alıp gelirim. Bu dönemde kuzular doğuyor, onların bakımını yapıp köpeklerimle ilgilendikçe vakit hızlıca geçiyor." dedi.

"HAYVANLARIM BANA ACAN YOLDAŞI OLUYOR"

Bakımını yaptığı koyun ve kuzuların yanı sıra 3 köpeği bulunan Varol, onlarla uğraşmaktan keyif aldığını, ses seda işitilmeyen Çekme'de hayvanlarının kendisine yoldaşlık yaptığını dile getirdi.

Asırlık köyün tek sakini hatıralarıyla yaşıyor

TARİHİ DEFİNECİLERDEN KORUYOR

Zaman zaman "Bozo" adlı köpeğiyle terk edilmiş köyün ıssız sokaklarında dolaştığını anlatan Varol, tarihi yerleşim alanlarını definecilerden de koruduğunu ifade etti.

Asırlık köyün tek sakini hatıralarıyla yaşıyor

"TÜM HATIRALARIM BURDA SAKLI"

Varol, köyde daha önce babası ve annesiyle yaşadıklarını belirterek, "Onların vefatının ardından da burayı terk edemedim. Çocukluğum burada geçti, tüm hatıralarım burada saklı. 10 yıl evvel burada sokaklar doluydu, komşularla sohbet edebilirdik. Şimdi kimseler kalmadı. Sabah akşam doğayla baş başayım ama tarihle de bir aradayım. Burada yaşamış kavimlerin son temsilcisiyim. Bu köyde belki binlerce yıllık bir tarihi geçmiş var, en son biz kaldık. Bizden sonra da kim gelir Allah bilir." ifadelerini kullandı.

Varol, bugüne kadar hiç evlenmediğini, köyde kendisiyle yaşamayı kabul edecek birisiyle hayatını sürdürmeyi arzuladığını sözlerine ekledi.

İlginizi Çekebilir
Sevgililer Günü hediyesi buzağılarla çiftlik kurdu
Antalyalı bir kadın, 10 yıl önce eşinin Sevgililer Günü'nde hediye ettiği buzağı sayesinde çoğalttığı hayvanlarla 'Sevgi' adını verdiği çiftlik kurdu.
Bir mektupla başlayan aşkları, 58 yıldır sürüyor
Muğla'da yaşayan 78 yaşındaki Günay Gökcan, eşi Saniye'ye 58 yıldır özel günlerde ilk günkü heyecanla sevgisini kelimelere döktüğü mektup yazıyor.
'Çalıkuşu'ndan etkilendi, engelini aşıp öğretmen oldu
Kırklareli'nde spina bifida (ayrık omurga) hastalığı bulunan Cansu Çağlar, tedavi sürecinde okuduğu 'Çalıkuşu' romanındaki 'Feride' karakterinden etkilenerek başladığı öğretmenliğe aşkla devam ediyor.
30 yıldır binlerce kuşa evladı gibi bakıyor
Van'da çay ocağı işleten Mevlüt İzgi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşları, 30 yıldır her gün çocukları gibi besliyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
4 vekili istifa eden Meral Akşener: Saygı duyuyorum
4 vekili istifa eden Meral Akşener: Saygı duyuyorum
279
Kadir Şeker'in telefon kayıtları incelendi
Kadir Şeker'in telefon kayıtları incelendi
213
SMO Esad'ın askerlerini havaya uçurdu
SMO Esad'ın askerlerini havaya uçurdu
229
Yalova Belediyesi'ndeki soruşturmada yeni tutuklamalar
Yalova Belediyesi'ndeki soruşturmada yeni tutuklamalar
222
İstanbul üzerindeki kargo uçağını lazer ile taciz ettiler
İstanbul üzerindeki kargo uçağını lazer ile taciz ettiler
48
Yüksek binalara serbestlik kalktı
Yüksek binalara serbestlik kalktı
201
Takviye komandolar Suriye sınırında
Takviye komandolar Suriye sınırında
118
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir