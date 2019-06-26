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Askerlik kanunu Resmi Gazete'de

Askerlik kanunu resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle erken terhisler başlıyor.

AA | 26.06.2019 - 04:04..
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Askerlik kanunu Resmi Gazete'de

Askerlik kanunu Resmi Gazete'de

Askerlik kanunu resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

6 ayını dolduran yaklaşık 130 bin kişi terhis olacak.

Askerlik hizmet süresini tamamlayan erbaş ve erlerin terhis tarihi, bölgedeki ulaşım imkanları dikkate alınarak memleketlerine sevk edildikleri tarih olacak.

BEDELLİ KALICI HALE GELDİ

65 maddelik yasayla, zorunlu askerlik süresi altı aya indi ve bedelli askerlik uygulaması kalıcı hale getirildi. Bedelli askerlik ücreti 31 bin lira olacak ve peşin ödenecek.

460 BİN BAKAYA/YOKLAMA KAÇAĞINA BEDELLİ HAKKI

Yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olanlar, 1 Kasım 2019 tarihine kadar başvurmaları ve bedelli askerlikle ilgili belirlenen bedeli peşin ödemeleri şartıyla kuraya tabi tutulmaksızın bir defaya mahsus bedelli askerlikten yararlanabilecek. Bu düzenlemeden 460 bin kişi faydalanacak.

ASKERDE KALANA 2 BİN LİRA HARÇLIK

Zorunlu askerlik süresi olan 6 aydan sonra isteyen ve uygun bulunanlar, askerliğe devam edebilecek. Bu kişilere 2 bin lira harçlık verilecek.

Askerliğini uzatanlardan Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır illerindeki hudut birliklerinde görev yapanlara, ayrıca bin lira ilave ödeme yapılacak.

Erbaş ve erlerden istekli olanlar; sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesiyle, terhise hak kazandığı tarihten itibaren Milli Savunma Bakanlığı'nca uygun görülecek sayıda ve 6 ay süreyle sınırlı olmak üzere askerlik hizmetine devam edecek, bu sürenin sonunda terhis edilecek. Askerlik çağı, Cumhurbaşkanınca 5 yıla kadar uzatılabilecek veya kısaltılabilecek.

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