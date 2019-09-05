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Aslı Aydıntaşbaş, Ahmet Davutoğlu'nu gazlıyor

Türk siyasetindeki Aslızedeler arasına, yüksek ihtimalle eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da katılacak.

Haber Merkezi | 05.09.2019 - 10:39..
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Aslı Aydıntaşbaş, Ahmet Davutoğlu'nu gazlıyor

Gazeteci Aslı Aydıntaşbaş, son yıllarda birçok siyasi isim hakkında değerlendirmeler yaptı, geleceklerinin parlak olduğunu yazdı.

Aydıntaşbaş'ın bu analizleri, hiçbir zaman tutmadı.

Abdüllatif Şener, Mustafa Sarıgül, Selahattin Demirtaş, Emine Ülker Tarhan, Meral Akşener...

Türk siyasetinde Aslı Aydıntaşbaş'tan övgü alıp başarılı olan bir siyasetçi, henüz çıkmadı.

Aydıntaşbaş'ın, dünya siyasetine ilişkin analizleri de iç açıcı değil.

Trump'a karşı Hillary Clinton'ı öven Aydıntaşbaş, Yunanistan'da da Aleksis Çipras hakkında övgü dolu sözler kullanıyordu.

SON ASLIZEDE

Aslı Aydıntaşbaş, son olarak Ahmet Davutoğlu'nu gazlamaya başladı.

AK Parti'den ihraç edilen Davutoğlu, ihraç nedeni olarak daha önce yaptığı bir açıklamayı Twitter hesabından paylaştı.

Aydıntaşbaş, bu tweet'i RT ederek "Sözünü sakınmıyor" dedi.

Aslı Aydıntaşbaş, Ahmet Davutoğlu'nu gazlıyor

Aslı Aydıntaşbaş, Ahmet Davutoğlu'nu gazlıyor

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