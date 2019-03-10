Aslı Turanlı ile Faruk Çolakoğlu arasında yakınlaşma

Hacı Sabancı'dan ayrıldıktan sonra aşk hayatında istediğini bulamayan Özge Ulusoy, bir süredir birlikte olduğu iş insanı Faruk Çolakoğlu’nu da bıraktı. Özge Ulusoy şu sıralar yalnız yaşıyor.

23 yaşındaki Aslı Turanlı ise geçtiğimiz ay, kendisinden 23 yaş büyük sevgilisi Ata Demirer'den ayrılmıştı.

TAKİBE ALDI

Bu iki ayrı haber, magazin dünyasının gündemine oturdu. Ardından Aslı Turanlı, Özge'den ayrılan Faruk Çolakoğlu'nu Instagram hesabından takibe aldı. Magazin kulislerinde dönen habere göre, ikili arasında bir yakınlaşma söz konusu.