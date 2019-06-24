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Asus, Strix G oyuncu dizüstü bilgisayarını tanıttı

Teknoloji firması ASUS, oyuncular için özel olarak geliştirdiği yenilenen Strix ailesinin en son üyesi Strix G’yi (G531 / G731) kullanıcıların beğenisine sundu.

DHA | 24.06.2019 - 12:20..
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Bilgisayar üreticisi Asus, özellikle son zamanlarda piyasaya çıkardığı oyuncu bilgisayarları ile oyunseverlerin dikkatini çekmeyi başardı. Özellikle yenilenen ROG Strix ailesiyle üstün bir oyun deneyimi vadeden Asus, Strix ailesinin en son üyesi Strix G’yi (G531 / G731) kullanıcılara sundu.

ASUS

MOBİL DENEYİM ÜST DÜZEYDE OLACAK

G531 / G731 model kodu ile müşteriye sunulacak olan yeni ROG Strix ailesinin en son üyesi olan Strix G modelinin, Türkiye’de satışa sunulduğu açıklandı. Yeni Strix G modeli ile birlikte taşınabilir yüksek donanımlı cihazlar için her zaman bir potansiyel sorun olarak görülen ısınma problemine karşı kendi etkili çözümlerini getirdiğini açıklayan firma yetkilileri, aynı zamanda ekran tarafında geliştirdikleri üst seviye paneller ile müşterinin mobil deneyimini üst seviyeye çıkartmayı hedeflediklerini belirtti.

YENİ EKRAN ALTI SOĞUTMA KANALLARI

Ekran ve kasa arasında gözle görülür bir hava kanalı alanı yaratılarak tasarlandığı açıklanan Strix serisinde; cihazın alt, üst ve yandaki hava kanallarının yanında artık daha fazla hava akışına izin verecek olan ekran altı soğutma kanallarının eklendiği belirtildi.

ASIS

ÖZELLİKLER

Asus'un yenilenen Strix G serisindeki G531 modeli 15,6 inç ekran büyüklüğüne sahipken, G731 modeli ise 17,3 inçlik bir büyüklüğe sahip. Her iki ekran da kullanıcılara FULL HD çözünürlükte 144Hz yenileme hızı sunuyor.

Intel Core i7-9750 işlemci, GTX 1660 Ti (6 GB) ekran kartı, 8 GB 2666 MHz DDR4 RAM, 512 GB M.2 PCIe NVMe SSD ve 1 TB 2,5 inç HDD ile donatılan bilgisayarlar kullanıcılara üstün bir oyun deneyimi sunuyor.

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