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Atatürk Havalimanı’nda taşınma yoğunlaştı

'Büyük Göç' olarak adlandırılan taşınma çalışmaları, saat 22.00'den itibaren yoğunlaşırken, büyük hacimli 44 tonluk push back araçları (uçak çekme araçları), İstanbul Havalimanı'na taşınıyor.

İHA | 06.04.2019 - 00:28..
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Türk havacılık tarihinin en büyük taşınması olan İstanbul Havalimanı’na taşınma süreci devam ediyor.

Dün gece yoğun bir şekilde süren taşınma işlemlerine gündüz saatlerinde ara verilmişti.

Atatürk Havalimanı’nda taşınma yoğunlaştı

44 TONLUK PUSH BACK'LER TAŞINIYOR

Dün saat 22.00 itibariyle yollar trafiğe kapatıldı ve büyük taşınma yeniden başladı. Atatürk Havalimanı’nda taşınma çalışmaları yoğunlaştı. Büyük hacimli 44 tonluk push back araçları (uçak çekme araçları) taşınmaya başlandı.

Atatürk Havalimanı’nda taşınma yoğunlaştı

Boş uçakların ise Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na 3 bin fitte 7 dakikada gerçekleştirdiği uçuşlar devam ediyor.

Atatürk Havalimanı’nda taşınma yoğunlaştı

Atatürk Havalimanı’nda taşınma yoğunlaştı

Atatürk Havalimanı’nda taşınma yoğunlaştı

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