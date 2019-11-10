taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7636
Euro
6.3543
Altın
1458.67
Borsa
103153.2
Gram Altın
270.331
Bitcoin
50786.22

Atatürk'e saygı zinciri

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kadıköy ve Maltepe’de saygı zinciri ve saygı dalışıyla anıldı.

İHA | 10.11.2019 - 10:32..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Atatürk'e saygı zinciri

Kadıköy’de Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81. yılında binlerce kişi bir araya gelerek 6,5 kilometrelik insan zinciri oluşturdu.

Atatürk'e saygı zinciri

Kadıköy'de Atatürk'e saygı zinciri ViDEO

Anma törenine denizden de kanolar, su jetleri ve tekneler 9’u 5 geçe sirenlerini çalarak katıldı.

Atatürk'e saygı zinciri

ATATÜRK'ÜN GÖZLERİ DENİZDEN ÇIKARILDI

Maltepe'de ise zincir için bir araya gelen vatandaşlar, İngiliz ressam Ned Pamphilon’un eseri olan “Atatürk’ün Gözleri” tablosunun denizden çıkarılışını izledi.

Atatürk’ün Gözleri tablosu dalgıçlar tarafından denizden çıkarıldı ViDEO

Atatürk'e saygı zinciri

Atatürk posterleri ve meşaleler eşliğinde denizden çıkarılan tablo görenleri kendisine hayran bıraktı.

Atatürk'e saygı zinciri

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sünnet düğününde oynattıkları dansözden şikayetçi oldular

Sünnet düğününde oynattıkları dansözden şikayetçi oldular

101
Çağlarlı Leicester, Mesutlu Arsenal'i devirdi

Çağlarlı Leicester, Mesutlu Arsenal'i devirdi

16
Canlı yayında kim daha Atatürkçü tartışması isyan ettirdi

Canlı yayında kim daha Atatürkçü tartışması isyan ettirdi

64
Dilipak, Atatürk'ü koruma kanununun kaldırılmasını istedi

Dilipak, Atatürk'ü koruma kanununun kaldırılmasını istedi

321
Ekrem İmamoğlu, Kaftancıoğlu'nun kitap yorumuna katılmadı

Ekrem İmamoğlu, Kaftancıoğlu'nun kitap yorumuna katılmadı

73
Evin bodrumunda 217 akrep bulundu

Evin bodrumunda 217 akrep bulundu

28
Şili’de göstericiler üniversite yaktı, kilise yağmaladı

Şili’de göstericiler üniversite yaktı, kilise yağmaladı

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir