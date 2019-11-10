Atatürk'e saygı zinciri

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Mustafa Kemal Atatürk'ün Hayatı - 2. Kısım

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün günümüze kadar onsuz yaşanan yılları ve değerinin her geçen gün daha da hissedildiği zamanların tortusuyla yazılmış hayat hikâyesidir…