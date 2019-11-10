Kadıköy’de Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81. yılında binlerce kişi bir araya gelerek 6,5 kilometrelik insan zinciri oluşturdu.
Kadıköy'de Atatürk'e saygı zinciri ViDEO
Anma törenine denizden de kanolar, su jetleri ve tekneler 9’u 5 geçe sirenlerini çalarak katıldı.
ATATÜRK'ÜN GÖZLERİ DENİZDEN ÇIKARILDI
Maltepe'de ise zincir için bir araya gelen vatandaşlar, İngiliz ressam Ned Pamphilon’un eseri olan “Atatürk’ün Gözleri” tablosunun denizden çıkarılışını izledi.
Atatürk’ün Gözleri tablosu dalgıçlar tarafından denizden çıkarıldı ViDEO
Atatürk posterleri ve meşaleler eşliğinde denizden çıkarılan tablo görenleri kendisine hayran bıraktı.