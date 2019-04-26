taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9438
Euro
6.6402
Altın
1287.7
Borsa
94783.14
Gram Altın
245.993

Atlasglobal, hakaret eden yolcuyu Bodrum’a uçurdu

Atlasglobal, rötar yapınca görevli personele ırkçı ve küfür içeren sözler söyleyen F.E.'nin bir daha firmadan bilet alamayacağını açıkladı ancak Bodrum'a gitmesini engellemedi.

Haber Merkezi | 26.04.2019 - 18:22..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Atlasglobal, hakaret eden yolcuyu Bodrum’a uçurdu

İstanbul Havalimanı'nda çalışan yer hizmetlisi Tuğçe Selvi, dün sözlü saldırıya uğradı.

Uçağın kalkmasına 20 dakika gibi bir zaman varken kavga çıkaran F.E., 15 dakikalık rötar için Selvi'ye ırkçı ve hakaret içeren söylemlerde bulundu.

İstanbul Havalimanı'nda rötar gerginliği VİDEO

Tartışmalardan sonra E. uçaktaki yerini aldı ve görgü tanıklarının iddia ettiğine göre 'kahkalar' eşliğinde seyahatini gerçekleştirdi.

Videonun sosyal medya hesaplarında paylaşılması ve büyük tepkiler almasının ardından Atlasglobal, E.'nin bir daha firmadan bilet alamayacağını açıkladı.

Ancak olay yaşandığı sırada havalimanı polislerinin boarding kapısına geldiği Selvi'ye şikayetçi olup olmadığı soruldu. Tüm bu olaylar yaşanırken tepkisini koymayan Atlasglobal, sosyal medyada tepki uyandırınca olaya dahil oldu.

F.E.'nin İstanbul-Milas Bodrum uçağına binmesine mani olmadı.

Videoyu çeken ve görgü tanıdığı olduğunu iddia eden kişinin paylaşımları:

Atlasglobal, hakaret eden yolcuyu Bodrum’a uçurdu

Atlasglobal, hakaret eden yolcuyu Bodrum’a uçurdu

Atlasglobal, hakaret eden yolcuyu Bodrum’a uçurdu

Atlasglobal, hakaret eden yolcuyu Bodrum’a uçurdu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Havalimanında personele saldıran kadın

Havalimanında personele saldıran kadın

252
Havalimanında personele saldıran kadına siyasi linç

Havalimanında personele saldıran kadına siyasi linç

435
Irkçı saldırıya uğrayan personele çağrı: Şikayetçi ol

Irkçı saldırıya uğrayan personele çağrı: Şikayetçi ol

244
Ankara’da tonlarca soğan çöp oldu

Ankara’da tonlarca soğan çöp oldu

440
Yeni askerlik sisteminde detaylar belli oluyor

Yeni askerlik sisteminde detaylar belli oluyor

271
Sri Lanka’daki saldırılarda ölü sayısı 253’e düşürüldü

Sri Lanka’daki saldırılarda ölü sayısı 253’e düşürüldü

60
Dolar 5,95 seviyesinde işlem görüyor

Dolar 5,95 seviyesinde işlem görüyor

237
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir