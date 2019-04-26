Atlasglobal, hakaret eden yolcuyu Bodrum’a uçurdu

İstanbul Havalimanı'nda çalışan yer hizmetlisi Tuğçe Selvi, dün sözlü saldırıya uğradı.

Uçağın kalkmasına 20 dakika gibi bir zaman varken kavga çıkaran F.E., 15 dakikalık rötar için Selvi'ye ırkçı ve hakaret içeren söylemlerde bulundu.

İstanbul Havalimanı'nda rötar gerginliği VİDEO

Tartışmalardan sonra E. uçaktaki yerini aldı ve görgü tanıklarının iddia ettiğine göre 'kahkalar' eşliğinde seyahatini gerçekleştirdi.

Videonun sosyal medya hesaplarında paylaşılması ve büyük tepkiler almasının ardından Atlasglobal, E.'nin bir daha firmadan bilet alamayacağını açıkladı.

Ancak olay yaşandığı sırada havalimanı polislerinin boarding kapısına geldiği Selvi'ye şikayetçi olup olmadığı soruldu. Tüm bu olaylar yaşanırken tepkisini koymayan Atlasglobal, sosyal medyada tepki uyandırınca olaya dahil oldu.

F.E.'nin İstanbul-Milas Bodrum uçağına binmesine mani olmadı.

Videoyu çeken ve görgü tanıdığı olduğunu iddia eden kişinin paylaşımları: