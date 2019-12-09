Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı İbimahmut Köyü'nde yaşayan Hülya Çakmak, kendilerine ait av tüfeğiyle boş bidona ateş etmek istedi.
TÜFEK GERİ TEPİNCE YERE DÜŞTÜ
Eline ilk kez tüfek aldığını söyleyen Çakmak, ağabeyinin talimatlarını uygulayarak ateş ettikten sonra, tüfeğin geri tepmesiyle sırtüstü yere düştü.
Av tüfeğiyle ateş eden kadının tehlikeli anları ViDEO
HERKESİN HAYATINI TEHLİKEYE ATTI
Buna gülerek tepki veren kadın, hem kendisinin hem de o an çevrede bulunanların hayatını tehlikeye attı.