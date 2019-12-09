Av tüfeğiyle ateş eden kadının tehlikeli anları

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WADA, Rusya'yı olimpiyat ve Dünya Kupası'ndan men etti

Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA), Tokyo 2020 Olimpiyatları ve 2022 Dünya Kupası da olmak üzere Rusya'yı tüm büyük spor organizasyonlarından 4 yıl boyunca men etti.