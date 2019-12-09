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Av tüfeğiyle ateş eden kadının tehlikeli anları

Tunceli'de ilk kez kullandığı tüfek ile hedefi vurmak isteyen kadın, tüfeğin geri tepmesiyle yere düştü.

İHA | 09.12.2019 - 12:37..
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Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı İbimahmut Köyü'nde yaşayan Hülya Çakmak, kendilerine ait av tüfeğiyle boş bidona ateş etmek istedi.

TÜFEK GERİ TEPİNCE YERE DÜŞTÜ

Eline ilk kez tüfek aldığını söyleyen Çakmak, ağabeyinin talimatlarını uygulayarak ateş ettikten sonra, tüfeğin geri tepmesiyle sırtüstü yere düştü.

Av tüfeğiyle ateş eden kadının tehlikeli anları ViDEO

HERKESİN HAYATINI TEHLİKEYE ATTI

Buna gülerek tepki veren kadın, hem kendisinin hem de o an çevrede bulunanların hayatını tehlikeye attı.

Av tüfeğiyle ateş eden kadının tehlikeli anları


Av tüfeğiyle ateş eden kadının tehlikeli anları

Av tüfeğiyle ateş eden kadının tehlikeli anları

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