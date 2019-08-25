Avcılar metrobüsünde yangın

Denizli'nin Çal ilçesinde, UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan ve 846 yıllık geçmişi olan Sudan Koyun Geçirme Yarışması'nda çobanlar, mor koyunlarını sudan geçirmeye başladı.

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Kuru saç derisi için saç maskeleri

Kuru saç derisinin bir çok farklı nedeni olabilir ve sebep ne olursa olsun, kuru saç derisini yenebileceğiniz çözümleri bir araya getirdik.