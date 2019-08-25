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Avcılar metrobüsünde yangın

Avcılar Üniversite metrobüs durağında, metrobüsün motor kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu.

İHA | 25.08.2019 - 14:59..
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Avcılar Üniversite metrobüs durağında, Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.

MOTOR KISMINDA YANGIN ÇIKTI

Yolcuları durakta indiren metobüs sürücüsü dumanları fark etti. Hemen araçtan inen şoför güvenlik görevlilerini çağırdı. Olay yerine gelen güvenlik görevlileri dumanların çıktığı motor kısmına yangın tüpü ile müdahale etti.

VATANDAŞ PANİK YAŞADI

Yolcuların kısa süreli panik yaşadığı olay nedeniyle metrobüs seferlerinde de aksama oldu. Yangının söndürülmesinin ardından seferler normale döndü.

Avcılar metrobüsünde yangın

Avcılar metrobüsünde yangın

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