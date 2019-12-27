Avcılar'da su borusu patlayınca yol çöktü

İstanbul Avcılarda, yer altı su borularının patlaması sonucu yolun altında yumuşayan toprakta boşluklar oluştu.

Bunun üzerine İSKİ kamyoneti sokakta çalışma yaparken, yolun bir kısmı çöktü.

KAMYONETİN İKİ TEKERİ YOLA SAPLANDI

Çöken yola, kamyonetin tekerlerinin saplanması sonucu olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İşçiler bir süre çöken yerleri toprakla doldurarak kamyoneti kurtarmaya çalıştı ancak kamyonet olduğu yerden çıkartılamadı.

İşçiler çöken yeri toprakla doldurduktan sonra, kamyonetin ön kısmına geçen iş makinesi halat yardımı ile kamyoneti çekerek kurtardı.

BİNALAR SU ALTINDA KALDI

Bazı binaların bodrum katı ise patlayan borular nedeniyle su altına kaldı. Mahalle sakinleri uzun süredir alt yapıda sorun olduğunu belirtti.