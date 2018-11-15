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Avrupa Adalet Divanı'ndan PKK kararı

Avrupa Adalet Divanı, PKK'nın AB'nin terör örgütü listesinde kalmasına hükmetti.

Haber Merkezi | 15.11.2018 - 16:14..
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Avrupa Adalet Divanı, PKK'nın AB'nin terör örgütü listesinde kalması kararını aldı.

"ADALET DİVANI: PKK TERÖR ÖRGÜTÜDÜR"

PKK'nın Lüksemburg'da görülen karşı davasında Avrupa Adalet Divanı'nın alt mahkemesi, PKK'nın AB Konseyi'ndeki karara bağlandı. Adalet Divanı PKK'nın terör örgütü olarak kalması kararına hükmetti.

Mahkeme, PKK'nın 2014-2017 yılları arasında terör örgütleri listesinde tutulmasında usul hataları olduğuna ancak yeni kararlar uyarınca PKK'nın AB Konseyi'nin terör örgütü listesinde tutulması gerektiğine karar verdi.

PKK'NIN ADALET DİVANI'NA BAŞVURUSU

PKK, AB Konseyi'nin terör eylemleri nedeniyle uyguladığı kısıtlayıcı tedbirleri kaldırması için Mayıs 2014'te Avrupa Adalet Divanı'na başvurmuştu.

AB Konseyi, 2002'de PKK'yı terör örgütleri listesine almıştı.

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