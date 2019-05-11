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Avrupa Konseyi'nden seçimlere gözlemci heyet

Avrupa Konseyi, İstanbul'da tekrarlanacak olan Belediye Başkanlığı seçimlerini izlemek için heyet göndermeyi planlıyor.

Haber Merkezi | 11.05.2019 - 06:24..
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Avrupa Konseyi'nden seçimlere gözlemci heyet

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Anders Knape, yaptığı yazılı açıklamayla, tekrarlanacak olan seçimleri izlemek İstanbul'a bir heyet göndermek niyetinde olduklarını bildirdi.

Avrupa Konseyi'nden seçimlere gözlemci heyet

SEÇİMLER TAKİP EDİLECEK

Türkiye'nin Avrupa Konseyi'ndeki Büyükelçisi Kaan Esener'e, bu konuda bir mektup gönderdiklerini belirten Knape, resmi davetin zamanında gelmesi halinde 23 Haziran'da tekrarlanacak seçimleri bir heyetle izleyeceklerini bildirdi.

Avrupa Konseyi'nden seçimlere gözlemci heyet

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, 31 Mart günü yapılacak yerel seçimleri izlemek için 20 ülkeden 22 üyeyi Türkiye’ye göndermişti.

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