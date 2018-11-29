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Avrupa'daki ırkçılık son bulmuyor

Avrupa'da yapılan ırkçılığı araştıran Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı yapmış olduğu raporda siyahilerin zor şartlar altında yaşadığını aktardı.

AA | 29.11.2018 - 09:51..
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Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı'nın ırkçılık üzerine yapmış olduğu raporda, Avrupa'da siyahilere hala ırkçılık yapıldığı ve yaşam kalitelerinin normalin altında olduğu kaydedildi.

"AVRUPA'DA SİYAHİ OLMAK"

Siyah tenli insanların Avrupa'da çektiği zorlukları ortaya koymak için, “Avrupa’da siyahi olmak” adında yapılan çalışmada günlük yaşam başta olmak üzere, iş sahası, kiralık ev bulma gibi birçok alanda maruz kaldıkları ırkçı ve ayrıştırıcı saldırıları ele alıyor. FRA Başkanı Michael O’Flaherty yaptığı açıklamada AB'de ayrımcılığı, ırkçılığı yasaklayan kanunların, 20 yıl önce yürürlüğe girdiğini ancak hala siyah tenli insanlara dışlama ve ırkçılık yapıldığını belirtti.

Avrupa'daki ırkçılık son bulmuyor

TACİZLERE MARUZ KALIYORLAR

O’Flaherty, yapılan bu ırkçılık ve dışlamanın kabul edilemez olduğunu vurgulayarak,  "AB içinde siyahi insanlar, ten renklerinden dolayı kabul edilmez bir şekilde yaygın ayrımcılık ve tacizlere maruz kalıyor." açıklamasında bulundu.

Toplam 12 AB ülkesinde yaşayan 6 bin siyahi ile yapılan görüşme sonucu, son 5 yılda AB bünyesindeki siyah tenlilerin yüzde 30’nun sözlü ırkçı tacize maruz kaldığı, yüzde 5’inin ise fiziksel saldırıya uğradığı tespit edildi.

EV BULMAKTA ZORLANIYORLAR

Raporda, Avusturya, Danimarka, Almanya gibi ülkelerde yaşayan daha ziyade Afrika kökenli insanların sosyal yaşamın farklı alanlarında karşılaştıkları nefret söylemi ve ırkçı muamelenin ele alındığı raporda, siyah tenlilerin yüzde 15’nin özel emlak piyasasında kiralık ev bulamadıkları, Avrupa genelinde yaşayan siyahilerin yalnız yüzde 15’nin bir mülke sahip oldukları ifade edildi.

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