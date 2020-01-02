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Avukatlık asgari ücret tarifesi belirlendi

Avukatlara sözlü danışmanlıkta ilk bir saate kadar 450, takip eden her saat için 270 lira ödenecek. Ağır ceza mahkemelerindeki davalar için 6 bin 810 lira avukatlık ücreti alınacak.

AA | 02.01.2020 - 10:38..
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Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan yeni avukatlık asgari ücret tarifesi, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

İLK BİR SAAT İÇİN 450 TL

Buna göre; büroda sözlü danışmanlıkta ilk bir saat için 450, takip eden her saat için 270 lira, çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışmanlıkta ilk bir saate kadar 935, takip eden her saat için 460 lira, her türlü dilekçe, ihbarname, ihtarname ve protesto düzenlenmesi 685, kira sözleşmesi ve benzeri belgelerin hazırlanması 900 lira, tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi gibi belgelerin hazırlanmasında 2 bin 370 lira avukatlık ücreti alınacak.

AĞIR CEZA MAHKEMELERİNDEKİ DAVALAR İÇİN 6 BİN 180 LİRA AVUKATLIK ÜCRETİ

Uluslararası yargı yerlerindeki duruşmasız işlerde 9 bin 250, duruşmalı işlerde 16 bin lira avukatlık ücreti ödenecek. Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için 1.030 lira, sulh hukuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.450, sulh ceza ve infaz hakimliklerinde takip edilen davalar için 1.320 lira, asliye mahkemelerindeki davalar için 3 bin 400, ağır ceza mahkemelerindeki davalar için 6 bin 810 lira avukatlık ücreti alınacak.

TEMYİZE GİDEN İŞLERE 2 BİN 540 LİRA

Yargıtayda görülen ilk derece davalar için 4 bin 950 lira, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay'da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için 2 bin 540 lira avukatlık ücreti ödenecek. Tarifeyle diğer yargı yerlerindeki iş ve işlemler ile diğer hukuki yardımlar karşılığında ödenecek ücretlerde de belirli oranlarda artış yapıldı.

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