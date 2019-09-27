Avustralya, cep telefonu kullanan sürücülere ceza kesiyor

Trafikteki kameralar, hız sınırını aşan veya kırmızı ışıkta geçen sürücüleri zaten yakalıyor. Ancak Avustralya devleti, trafikte cep telefonu kullanan sürücüleri tespit etmek için 45 farklı bölgeye, dünyanın ilk cep telefonu algılama kameralarını yerleştirdi. Devlet, aynı zamanda bu kameraların varlığına dair, yollara hiçbir uyarı işareti veya levhası yerleştirmedi.

Söz konusu cep telefonu algılayıcı kameralar sayesinde, kurallara uymayan sürücülere, 344 Avustralya Doları ( 1.316 TL) para cezası kesildi.





8 BUÇUK MİLYON SÜRÜCÜ YAKALANDI

Yaklaşık altı ay süren denetlemenin ardından, toplamda 8.5 milyon sürücü, trafikte cep telefonu kullandığı için ceza ödemek zorunda kaldı..Üstelik bu sürücülerin yaklaşık 100 bini, telefon kullanırken aracı yanındakine kullandırdı.

Ulusal Yollar ve Motosikletçiler Birliği (NRMA) sözcüsü Peter Khoury, gizli kameraların varlığının sürücülere haber verilmediğini belirterek, sürücüleri tuzağa düşürdüğü için Avustralya hükümetini suçladı. Khoury, ''Sürücülerin trafik kuralların uymasını ve dikkatlerinin dağılmamasını biz de istiyoruz. Ancak Avustralya hükümeti, tüm trafik ceza sistemlerini eşit bir şekilde uygulamalı.'' ifadelerini kullandı.

Telefonu kurcalarken, arabayı yanındakine kullandıran sürücü böyle yakalandı:

Aralık ayına kadar devam edecek söz konusu uygulamada, sürücülerin 3 ay içerisinde cezayı ödemeleri gerekiyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.