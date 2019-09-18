Avustralya'da köpek balığından drone ile kurtuldu

Avustralya'nın Illawarra sahilinde Christopher Joye adlı adam, bir sörfçüye yaklaşan büyük köpek balığını fark etti.

HOPARLÖR SİSTEMİYLE SÖRFÇÜYÜ UYARDI

Hoparlör sisteminin bulunduğu drone sayesinde sörfçüyü uyaran Joye, drone sayesinde bir hayat kurtardı. Joye, “Sörfçüyü çevreleyen yaklaşık üç ila dört metre boyunda büyük köpek balığını gördüm. Sörfçü tamamen habersizdi. Köpek balığı kendisine doğru yönelmeye başladığında hoparlör sistemini, sörfçüyü uyarmak için kullandım. Sörfçü tahtasını sahile doğru çekerken, köpek balığı neyse ki tekrar denize açıldı.” ifadelerini kullandı.

Köpek balığı saldırısını drone ile engelledi

DRONE SALDIRIYI ÖNLEDİ

Joye, drone teknolojisinin bu tür saldırıların önlenmesinde daha yaygın kullanılması gerektiğini belirtti.