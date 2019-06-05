taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7769
Euro
6.503
Altın
1325.24
Borsa
90345.63
Gram Altın
246.245

Avustralya’da silahlı saldırgan 4 kişiyi öldü

Avustralya’nın Darwin kentinde bir saldırgan, girdiği otelde ‘birini aradığını’ söyleyip 4 kişiyi öldürdü.

DHA | 05.06.2019 - 01:40..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

asd

Saldırı, Avustralya’nın Kuzey Toprakları eyaletinin başkenti Darwin’de bulunan ‘Palms Motel’de meydana geldi.

Yerel medyada her alan haberler göre, saldırgan önce Palms Motel’e gitti ve birini aradığını söyleyerek, oteldeki her odaya girerek ateş etti. Daha sonra otomobiliyle olay yerinden ayrılan saldırgan, Stuart Park isimli semte giderek burada da ’Buff Club’ isimli restoranda silahlı saldırıda bulundu.

SALDIRIDA 4 KİŞİ ÖLDÜ

Polisin yaptığı açıklamada, yerel saat ile 18:00 civarı meydana gelen saldırılarda en az 4 kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin de yaralandığı belirtilerek; 45 yaşındaki saldırganın 18:45 civarı yakalandığı, saldırganın tek başına hareket ettiği bilgisi yer aldı. Ayrıca, açıklamada Palms Motel’in asıl olay yeri olduğu ve Buff Club restoranının da kordon altına alındığına yer verildi.

Öte yandan Avustralya Devlet Başkanı Scott Morrison, olayla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 1 kişinin gözaltına alındığını ve saldırının bir terör olayı olmadığını duyurdu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump'tan 'edepsiz' açıklaması

Trump'tan 'edepsiz' açıklaması

11
Antalya’da zincirleme kaza: 9 yaralı

Antalya’da zincirleme kaza: 9 yaralı

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir