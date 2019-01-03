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LPG hortumu patlamaya neden oldu

Bakırköy'de akaryakıt istasyonunda yaşanan patlama sonrası, alevler arasında kalan görevli yaralandı.

DHA | 03.01.2019 - 11:38..
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Bakırköy'de bir akaryakıt istasyonunda, yaklaşık 2 ay önce meydana gelen olayın görüntüleri yeni ortaya çıktı.

Akaryakıt istasyonunda, araçlar gaz alırken pompanın hortumunda kaçak oldu. Hortumdan yükselen gaza, 2 görevli hemen müdahale etmeye çalıştı. O sırada aracına gaz alan bir otomobil sürücüsü, paniğe kapılarak gaza bastı.

LPG hortumu patlamaya neden oldu

Bakırköy'de LPG hortumu patlamaya neden oldu ViDEO

LPG hortumunda patlama meydana geldi. Patlamada, alevlerin arasında kalan görevlinin elbiseleri tutuştu. Alevler arasında kalan görevli koşarak uzaklaştı.

LPG hortumu patlamaya neden oldu

Bu sırada, akaryakıt istasyonundaki güvenlik önlemleri devreye girdi. Elektrik ve gaz kesilince, yangın daha fazla büyümeden söndü. Bir görevli de yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulundu. Olay sonrası hastaneye kaydırılan görevlinin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

LPG hortumu patlamaya neden oldu

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