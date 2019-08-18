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Ayder'de salıncaktan düşen şahıs hastanelik oldu

Ayder Yaylası'na ziyarete gelen Cahit D., görüntü kirliliği oluşturduğu tartışmalarıyla gündemde olan salıncaklardan birinde sallanırken, düşüp yaralandı.

DHA | 18.08.2019 - 13:39..
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Rize Çamlıhemşin'in ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'na ailesiyle ziyarete gelen 40 yaşındaki Cahit D., kaldırılması için 1 Eylül'e kadar süre verilen salıncakların birinde sallanmaya başladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Cahit D., bir süre sonra salıncaktan düşerek, yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekibi geldi. Cahit D., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ayder'de salıncaktan düşen şahıs hastanelik oldu

Tedaviye alınan Cahit D.'nin bacağı ile vücudunun bazı yerlerinden yaralandığı, genel sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan olay sonrası Cahit D.'nin yakınları ve salıncak sahipleri arasında kısa süreli gerginlik oldu.

Jandarma ve çevredekilerin araya girmesiyle gerginlik sona ererken, salıncak sahipleri hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Ayder'de salıncaktan düşen şahıs hastanelik oldu

Ayder Yaylası'ndaki salıncaklar kaldırılacak

Ayder'de salıncaktan düşen şahıs hastanelik oldu

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