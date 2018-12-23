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Bakan Soylu, Aydın Menderes'i anma törenine katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın Menderes'in ölümünün 7. yılında, Topkapı Anıt Mezar'daki anma törenine katıldı.

AA | 23.12.2018 - 14:07..
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Topkapı Anıt Mezar'daki anma törenine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın Menderes'in eşi Ümran Menderes ve vatandaşlar katıldı. Vatandaşlara, Aydın Menderes için hazırlanan lokma ikram edildi.

Bakan Soylu ve beraberindekiler, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın mezarlarında dua etti.Bakan Soylu, Aydın Menderes'i anma törenine katıldı

BAKAN SOYLU MEZARA KARANFİL BIRAKTI

Daha sonra Aydın Menderes'in kabri başında Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi. Duanın ardından Soylu ve Ümran Menderes, Aydın Menderes'in mezarına karanfil bıraktı.

Soylu, ziyaretin ardından Ümran Menderes ile bir süre ayaküstü sohbet etti, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

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