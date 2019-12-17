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Aydın'da 350 kilogramlık domuz avlandı

Çiftçilerin korkulu rüyası haline gelen domuzun avlanması sonrası çiftçiler, rahat bir nefes aldı.

İHA | 17.12.2019 - 10:07..
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Aydın'da, Atça Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Derneği üyeleri, bugün Atça Mahalle ovasında düzenledikleri domuz avında kış aylarında yiyecek için çiftçilerin ürünlerine zarar veren domuzu avladı.

350 KİLO OLAN DOMUZ DİKKAT ÇEKTİ

Dernek üyesi Mehmet Sulek ve Servet Tarkan tarafından izi sürülen ve saklandığı yerde vurulan domuz, kilosu ile de ilgi odağı oldu.

Vurdukları 350 kilogramlık domuzun büyüklüğünün bölge çiftçisine ne kadar büyük zararlar verdiğinin ispatı olduğunu söyleyen Sulek ve Tarkan, domuz avını sürdüreceklerini belirttiler.

Aydın'da 350 kilogramlık domuz avlandı

Aydın'da 350 kilogramlık domuz avlandı

Aydın'da 350 kilogramlık domuz avlandı

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