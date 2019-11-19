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Aydın'da beslediği boğanın saldırısına uğrayan adam öldü

1 tonluk boğanın saldırısına uğrayan Reşat Aslım (53), tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra yaşamını yitirdi.

DHA | 19.11.2019 - 10:44..
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Aydın'ın Yenipazar ilçesindeki Merkez Ortaokulu'nda görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Reşat Aslım, pazar günü güreşler için beslediği boğanın bakımını yaparken, hayvanın saldırısına uğradı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kendisine ait arazilerde çiftçilik de yapan Aslım, boğanın boynuz darbeleriyle yere yığıldı. Ağır yaralanan Aslım, yakınlarının çağırdığı ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından da Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Reşat Aslım, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Aydın'da beslediği boğanın saldırısına uğrayan adam öldü

Aydın'da beslediği boğanın saldırısına uğrayan adam öldü

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