taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7973
Euro
6.4719
Altın
1490.45
Borsa
98415.34
Gram Altın
277.855
Bitcoin
47771.27

Aydın'da bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evdeki tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirlerine bıçakla saldırdı. Ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

DHA | 21.10.2019 - 06:16..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Yıldıztepe Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında iddiaya göre, bir evde henüz belirlenemeyen nedenle Kenan S. (15) ve Yusuf U. (51) arasında sözlü tartışma çıktı.

Aydın'da bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı

YARALILARIN DURUMU AĞIR

Tartışma kısa sürede büyüyünce, Kenan S. ve Yusuf U., birbirine bıçakla saldırdı. Kavgada ikisi de ağır şekilde yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansa alarak Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan Kenan S. ve Yusuf U.'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'da bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı

Aydın'da bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Micheal Doran: YPG, PKK'dır ve biz bunu çok iyi biliyoruz

Micheal Doran: YPG, PKK'dır ve biz bunu çok iyi biliyoruz

101
Trump Suriye faturasını Obama'ya kesti

Trump Suriye faturasını Obama'ya kesti

42
Lübnan halkı sokaklarda protestolara devam ediyor

Lübnan halkı sokaklarda protestolara devam ediyor

18
Kaza yapan araçta sıkışan eşinin elini bırakmadı

Kaza yapan araçta sıkışan eşinin elini bırakmadı

8
İskenderun Körfezi'ni şimşekler aydınlattı

İskenderun Körfezi'ni şimşekler aydınlattı

4
Hindistan'da bir okul kopyaya karton kutuyla önlem aldı

Hindistan'da bir okul kopyaya karton kutuyla önlem aldı

6
Çanakkale'de devam ettirilen asırlık yörük geleneği

Çanakkale'de devam ettirilen asırlık yörük geleneği

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir