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Aydın'da kardeşler arasında silahlı kavga

İki kardeş arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Olayda bacağından vurulan bir kardeş ambulansla hastaneye kaldırılırken, silahıyla birlikte kaçan diğer kardeşin yakalanması için polisler takipte.

AA | 02.10.2019 - 23:38..
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Aydın’da Efeler ilçe merkezi Güzelhisar mahallesi 46 sokak üzerinde silahlı kavga meydana geldi.

Saat 22:30 sıralarında İsmail B. İle kardeşi Ali B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail B. yanındaki silahla kardeşi Ali B.’yi ayaklarından vurdu.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Mahallede silah seslerinin yükselmesi üzerine sokak ortasındaki yaralıyı gören çevre sakinleri durumu polis ve 112 Acil servis ekiplerine bildirerek yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Devlet Hastanesi’ne kaldırırken, suç aleti silahla birlikte firara eden diğer kardeşin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Aydın'da kardeşler arasında silahlı kavga

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