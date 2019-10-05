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Aydın'da tartıştığı babasının penisini kesti

Efeler ilçesinde, psikolojik sorunları bulunduğu ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen 21 yaşındaki genç, tartıştığı yatalak babasının penisini keserek kaçtı.

DHA | 05.10.2019 - 16:38..
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Aydın'ın Efeler ilçesi Tepecik Mahallesi'nde bir süre önce felç olan Mehmet S., yatağa bağımlı halde yaşamaya başladı.

BIÇAKLA BABASININ PENİSİNİ KESTİ

Onur S. babasına ait arsayı satıp, parasını almak istedi. Bu nedenle de babasıyla tartıştı. Onur S., tartışma sırasında cebinden çıkardığı bıçakla babasının penisini kesip, otomobille kaçtı.

Aydın'da tartıştığı babasının penisini kesti

PARÇA BULUNAMADIĞI İÇİN YERİNE DİKİLEMEDİ

Yakınlarının haber vermesi üzeri olay yerine gelen sağlık ekipleri, cinsel organı kesilen babayı ambulansla, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunan baba Mehmet S.'nin, kesilen penisinin parçası bulunamadığı için yerine dikilemediği belirtildi.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis, olaydan sonra kaçan Onur S.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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