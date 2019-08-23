Aydın’da trafik kazası: 1 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde Kemer Mahallesi AYKO 1. Cadde ile 1772 Sokağın kesiştiği kavşakta kaza meydana geldi.

09 A 7326 plakalı resmi polis otosu ile 09 LP 382 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile polis otosunun çarptığı otomobil yoldan çıkarak kaldırıma devrildi.

1 YARALI

Kazayı gören vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi. Polis otosunda bulunan iki polis memuru kazayı yara almadan atlatırken, diğer araçta bulunan sürücü V.K. yaralandı. Yaralı sürücü, ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.













