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Aydınlatma direğine klozet takıldı

Karabük'te, bir aydınlatma direğine bağlanan, üzerinde 1 TL yazan klozet, görenleri şaşırttı. Zabıta ekiplerince kaldırılan klozeti, direğe asan kişi ya da kişileri bulmak için arama başlatıldı.

DHA | 14.11.2019 - 11:11..
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Karabük'ün Kurtuluş Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda bulunan refüjdeki aydınlatma direğinde, 1 TL yazan kağıdın altında bulunan klozeti görenler şaşkınlık yaşadı.

Bazı sürücüler, kimin bıraktığı belli olmayan klozeti yakından görmek istedi.

Aydınlatma direğine klozet takıldı

KLOZETİ KOYANI BULMAK İÇİN KAMERALAR İNCELENECEK

Yoldan geçenler, gördükleri klozetin yanına gelip şaşkın bakışlarla olan biteni anlamaya çalıştı. Vatandaşlar daha sonra polis ve zabıtaya durumu bildirdi. Gelen zabıta ekipleri klozeti ve notu bulunduğu yerden kaldırdı. Klozeti koyanı bulmak için çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları incelemeye alındı.

Aydınlatma direğine klozet takıldı

Aydınlatma direğine klozet takıldı

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