Aydınlatma direğine klozet takıldı

Karabük'ün Kurtuluş Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda bulunan refüjdeki aydınlatma direğinde, 1 TL yazan kağıdın altında bulunan klozeti görenler şaşkınlık yaşadı.
Bazı sürücüler, kimin bıraktığı belli olmayan klozeti yakından görmek istedi.
KLOZETİ KOYANI BULMAK İÇİN KAMERALAR İNCELENECEK
Yoldan geçenler, gördükleri klozetin yanına gelip şaşkın bakışlarla olan biteni anlamaya çalıştı. Vatandaşlar daha sonra polis ve zabıtaya durumu bildirdi. Gelen zabıta ekipleri klozeti ve notu bulunduğu yerden kaldırdı. Klozeti koyanı bulmak için çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları incelemeye alındı.