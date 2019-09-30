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Ay'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralar

Dünya'dan çıplak gözle gördüğümüz Ay'ın yerine başka gezegenler olduğunda, Dünya'dan nasıl görüneceklerini sizler için derledik.

Haber Merkezi | 30.09.2019 - 09:43..
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Dünya üzerinden çıplak gözle görebildiğimiz Ay, zaman zaman muhteşem manzaraların ortaya çıkmasına neden oluyor. Güneş sistemimizde bulunan farklı boyuta sahip gezegenlerin, Ay'ın konumunda olduğunu düşünün. Dünya'dan bakıldığında bu gezegenleri nasıl görürdük? İşte diğer gezegenlerin, Ay'ın yerini almasıyla oluşacak muhteşem Dünya manzaraları:

MERKÜR:

merkür

  • Güneşe uzaklığı: 57.910.000 km
  • Yörünge süresi: 88 gün
  • Gün uzunluğu: 58 gün 15 saat 30 dakika
  • Yarıçap: 2.439,7 km
  • Yüzölçümü: 74.800.000 km²
  • Kütle: 3,285E23 kg (0,055 M⊕)

 

 

VENÜS:

venüs

  • Gün uzunluğu: 116 gün 18 saat 0 dakika
  • Güneşe uzaklığı: 108.200.000 km
  • Yörünge süresi: 225 gün
  • Yüzölçümü: 460.200.000 km²
  • Yarıçap: 6.051,8 km
  • Dönme süresi: −243.018 5 gün (ters yönde)

 

 

MARS:

mars

  • Yer çekimi: 3,711 m/sn²
  • Yüzölçümü: 144.800.000 km²
  • Gün uzunluğu: 1 gün 0 saat 37 dakika
  • Yüzey kütle çekimi: 3,711 m/s²; 0.376 g
  • Yüzey basıncı: 0.636 (0.4–0.87) kPa; 6,28 atm

 

JÜPİTER:

jüpiter

  • Yüzölçümü: 6,142E10 km²
  • Güneşe uzaklığı: 778.500.000 km
  • Yörünge süresi: 12 yaşında
  • Yarıçap: 69.911 km
  • Yer çekimi: 24,79 m/sn²

 

SATÜRN:

satürn

 

  • Güneşe uzaklığı: 1,434E9 km
  • Dönme süresi: 10 sa. 39 dk. 22 s
  • Ekvatorda kurtulma hızı (1 bar düzeyinde): 35,5 km/saniye; (3,17 x Yer)
  • Yörünge hızı ortalama: 9,69 km/saniye
  • Ekvator çapı (1 bar düzeyinde): 120.536 km. (9,44 x Yer)

 

URANÜS:

URANÜS

 

  • Dönme süresi: - 17 sa. 14 dk. 24 s
  • Gezegenin bulunuşu: William Herschel; 1781
  • Kutupsal çap (1 bar düzeyinde): 49.946 km
  • Etkin sıcaklık: 58 K
  • Ekvator çapı (1 bar düzeyinde): 51.118 km. (4,01 x Yer)

 

NEPTÜN:

NEPTÜN

 

  • Güneşe uzaklığı: 4,495E9 km
  • Yörünge süresi: 165 yaşında
  • Gün uzunluğu: 0 gün 16 saat 6 dakika
  • Yarıçap: 24.622 km
  • Keşif tarihi: 23 Eylül 1846

 

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Ay'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralar

Ay'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralar

Ay'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralar

Ay'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralar

Ay'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralar

Ay'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralar

Ay'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralar

Ay'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralar

Ay'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralar

Ay'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralar

Ay'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralar

Ay'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralar

Ay'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralar

Ay'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralar

Ay'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralar

Ay'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralar

Ay'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralar

Ay'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralar

Ay'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralar

Ay'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralar

Ay'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralar

Ay'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralar

Ay'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralar

Ay'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralar

Ay'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralar

Ay'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralar

Ay'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralar

Ay'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralar

Ay'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralar

Ay'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralar

Ay'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralar

Ay'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralar

Ay'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralar

Ay'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralar

Ay'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralar

Ay'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralar

Ay'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralar

Ay'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralar

Ay'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralar

Ay'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralar

Ay'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralar

Ay'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralar

Ay'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralar

Ay'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralar

Ay'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralarAy'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralar

Ay'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralar

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