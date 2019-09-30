1 Karamollaoğlu'nun protestoya cevabı Protestoya maruz kalan Temel Karamollaoğlu, eylemcilerin gerçek Sivaslılar olmadığını söyledi ve kürsüyü terk etti.

2 Ay'ın yerine gezegenler olduğunda ortaya çıkan manzaralar Dünya'dan çıplak gözle gördüğümüz Ay'ın yerine başka gezegenler olduğunda, Dünya'dan nasıl görüneceklerini sizler için derledik.

3 Kamu bankaları konut kredilerini yapılandırıyor Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan ağustostan önce konut kredisi kullanmış müşteriler, kredilerini aylık yüzde 0,99 faizle yenileyebilecek.

4 Sergen Yalçın: Beşiktaş inşallah toparlanır Adı siyah-beyazlı takımla anılan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Beşiktaş'a gidecek misiniz" şeklindeki soruya kaçamak cevaplar verdi.

5 Hurdaları toplayıp kendi aracını yaptı Bitlis'te eski bir faytoncu, yaptığı aracıyla ağaç doğruyor, kendi ekmeğini kazanıyor.

6 Deprem sonrası hasar gören okullar görüntülendi İstanbul'da meydana gelen 5.8'lik depremin hemen ardından 29 okulda bazı hasarlar meydana geldi. İstanbul Valiliği, yapılan tespitlerin ardından hasarlı okullar için çalışma başlatacak.