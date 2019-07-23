Ayrılmak istediği nişanlısı tarafından öldürüldü

İstanbul'da yaşayan 27 yaşındaki Gülen Pamukçu, daha önce bir evlilik yapmış ancak anlaşmazlıklar yüzünden boşanmıştı.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Önceki evliliğinden 6 yaşında bir çocuğu olan Pamukçu, Ankara’da yaşayan Ali U. ile nişanlandı. Bir süredir nişanlısıyla aralarında anlaşmazlık olan Gülen Pamukçu, birlikte zaman geçirdiği nişanlısının uzaklaşmasını istedi. Bu durumu içine sindiremeyen Ali U., yaptırdığı anahtarla gece 04.00 sıralarında eve girerek Gülen Pamukçu’yu 5-6 defa bıçakladı.

KURTARILAMADI

Olayın ardından şüpheli Ali U. kaçarken, yaralanan Gülen Pamukçu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hemen tedavi altına alınan Pamukçu, kurtarılamadı.

"GİT İSTEMİYORUM" DEDİ

Gülen Pamukçu’nun nişanlısı Ali U.’yu istemediğini söyleyen komşu Sevda Kayaoğlu, "Onlar nişanlıydılar. Birbirlerini tanımaya çalışıyorlardı. Kız bunun huylarını öğrendi. 1-2 aydır istemiyordu. ‘Git istemiyorum’ diyordu. ‘Ailenin yanına git’ diye diye en sonunda yollamıştı. O tekrar geri dönmüş. Kız istemiyordu. Giderken anahtar mı yaptırmış, ne yaptırmışsa eve saat 04.00 sıralarında giriyor. Kız yatakta yatarken giriyor eve ve kızı bıçaklamaya başlıyor. 5-6 yerinden bıçaklamış." dedi.

1 SAAT ÖNCEDEN POLİSİ ARADI

Gülen Pamukçu’nun nişanlısının İstanbul’a geldiğini fark ettiğini belirten komşu Kayaoğlu, "Ben bir çığlık duydum, uyandım. Uyanınca cama koştuk, baktık ki ortalık karışmış. Kız 1 saat önceden polisleri de aramış. ‘Buralarda geziniyor, tehdit ediyor, öldürecek’ diye aramış. Geldiğinin farkında olmuş. Böyle öldürmüş.” diye konuştu.

6 YAŞINDA KIZ ÇOCUĞU VAR

Ölen Gülen Pamukçu’nun 6 yaşında bir çocuğunun olduğunu söyleyen Kayaoğlu, “Kızın kendi çocuğu var ilk kocasından. O da babaannesinde, 2 aydır orada bakıyorlar. 6 yaşında. Bu kadın, bir anne yani sonuçta. Bu ne böyle, bir anne katledildi.” şeklinde konuştu.

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ANKARA'DA YAKALANDI

Öte yandan, nişanlısı Gülen Pamukçu’yu defalarca bıçaklayarak katleden şüpheli Ali U., Ankara'da yakalandı. Polis ekipleri, şüpheli Ali U.'nun İstanbul'dan Ankara'ya kaçmasına yardım ettiği iddia edilen arkadaşı Mustafa E.'yi de gözaltına aldı. Şüphelinin, yedek anahtarla Pamukçu'nun evinin kapısını açarak içeri girdiği, aralarında çıkan tartışma sonucu Pamukçu'yu bıçakla öldürdükten sonra kaçtığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi.