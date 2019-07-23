taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6876
Euro
6.356
Altın
1423.41
Borsa
102739.24
Gram Altın
260.768

Ayrılmak istediği nişanlısı tarafından öldürüldü

Sultangazi'de kendisinden ayrılmak istediği nişanlısını bıçaklayarak öldüren zanlı ve kaçmasına yardım eden arkadaşı, Ankara'da yakalandı.

İHA | 23.07.2019 - 15:56..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İstanbul'da yaşayan 27 yaşındaki Gülen Pamukçu, daha önce bir evlilik yapmış ancak anlaşmazlıklar yüzünden boşanmıştı.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Önceki evliliğinden 6 yaşında bir çocuğu olan Pamukçu, Ankara’da yaşayan Ali U. ile nişanlandı. Bir süredir nişanlısıyla aralarında anlaşmazlık olan Gülen Pamukçu, birlikte zaman geçirdiği nişanlısının uzaklaşmasını istedi. Bu durumu içine sindiremeyen Ali U., yaptırdığı anahtarla gece 04.00 sıralarında eve girerek Gülen Pamukçu’yu 5-6 defa bıçakladı.

Ayrılmak istediği nişanlısı tarafından öldürüldü

KURTARILAMADI

Olayın ardından şüpheli Ali U. kaçarken, yaralanan Gülen Pamukçu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hemen tedavi altına alınan Pamukçu, kurtarılamadı.

"GİT İSTEMİYORUM" DEDİ

Gülen Pamukçu’nun nişanlısı Ali U.’yu istemediğini söyleyen komşu Sevda Kayaoğlu, "Onlar nişanlıydılar. Birbirlerini tanımaya çalışıyorlardı. Kız bunun huylarını öğrendi. 1-2 aydır istemiyordu. ‘Git istemiyorum’ diyordu. ‘Ailenin yanına git’ diye diye en sonunda yollamıştı. O tekrar geri dönmüş. Kız istemiyordu. Giderken anahtar mı yaptırmış, ne yaptırmışsa eve saat 04.00 sıralarında giriyor. Kız yatakta yatarken giriyor eve ve kızı bıçaklamaya başlıyor. 5-6 yerinden bıçaklamış." dedi.

Ayrılmak istediği nişanlısı tarafından öldürüldü

1 SAAT ÖNCEDEN POLİSİ ARADI

Gülen Pamukçu’nun nişanlısının İstanbul’a geldiğini fark ettiğini belirten komşu Kayaoğlu, "Ben bir çığlık duydum, uyandım. Uyanınca cama koştuk, baktık ki ortalık karışmış. Kız 1 saat önceden polisleri de aramış. ‘Buralarda geziniyor, tehdit ediyor, öldürecek’ diye aramış. Geldiğinin farkında olmuş. Böyle öldürmüş.” diye konuştu.

6 YAŞINDA KIZ ÇOCUĞU VAR

Ölen Gülen Pamukçu’nun 6 yaşında bir çocuğunun olduğunu söyleyen Kayaoğlu, “Kızın kendi çocuğu var ilk kocasından. O da babaannesinde, 2 aydır orada bakıyorlar. 6 yaşında. Bu kadın, bir anne yani sonuçta. Bu ne böyle, bir anne katledildi.” şeklinde konuştu.

Sultangazi'de nişanlısını öldüren zanlı yakalandı İZLE

ANKARA'DA YAKALANDI

Öte yandan, nişanlısı Gülen Pamukçu’yu defalarca bıçaklayarak katleden şüpheli Ali U., Ankara'da yakalandı. Polis ekipleri, şüpheli Ali U.'nun İstanbul'dan Ankara'ya kaçmasına yardım ettiği iddia edilen arkadaşı Mustafa E.'yi de gözaltına aldı. Şüphelinin, yedek anahtarla Pamukçu'nun evinin kapısını açarak içeri girdiği, aralarında çıkan tartışma sonucu Pamukçu'yu bıçakla öldürdükten sonra kaçtığı öğrenildi.

Ayrılmak istediği nişanlısı tarafından öldürüldü

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
'Türkiye'nin füzelerinin anahtarı ABD'de olacaktı'

'Türkiye'nin füzelerinin anahtarı ABD'de olacaktı'

146
İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson oldu

İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson oldu

124
Fenerbahçe Elif Elmas'ı resmen açıkladı

Fenerbahçe Elif Elmas'ı resmen açıkladı

129
İstanbul'daki kaçak Suriyeliler hükümetin gündeminde

İstanbul'daki kaçak Suriyeliler hükümetin gündeminde

446
Ehliyet kursu fiyatlarına yapılan zam başvuruları etkiledi

Ehliyet kursu fiyatlarına yapılan zam başvuruları etkiledi

327
Foreign Policy'deki Türkiye analizi

Foreign Policy'deki Türkiye analizi

98
Bodrum'da şezlong kiralama fiyatları uçtu

Bodrum'da şezlong kiralama fiyatları uçtu

283
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir