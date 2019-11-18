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Ayşe Hatun Önal: Misafir kabul etmiyorum

Artık ev işi yapmamaya karar veren Ayşe Hatun Önal, mutfağı da kapattı.

Haber Merkezi | 18.11.2019 - 13:18..
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Eski manken yeni şarkıcı Ayşe Hatun Önal, Kıbrıs'taki bir mekanda konser verdi. Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Önal, artık evde yemek yapmadığını söyledi.

Ayşe Hatun Önal: Misafir kabul etmiyorum

"YORMUYORUM KENDİMİ"

Önal, "Yemek yapmakla uğraşmıyorum. Eskiden çok yapardım, ilgilenirdim. Atıyorum işte tavuk, balık hangi soslar ile güzel olur biliyorum ama yapmıyorum. Yalnız yaşadığım için artık eve pek misafir kabul etmiyorum. İnsanlara hizmet falan bunlar beni yoran şeyler, dışarıda görüşmeyi tercih ediyorum. Davetsiz misafirlere kapıyı açmıyorum zaten, evde yok numarası yapıyorum. " dedi.

Ayşe Hatun Önal: Misafir kabul etmiyorum

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