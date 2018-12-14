Aziz Kocaoğlu grev yapan İZBAN işçilerini hedef aldı

İzmir'in Menemen ilçesinde katıldığı törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Büyükşehir için aday adayı olan bazı CHP'lilerin kendisini 'gagalamaya' çalıştığını savunarak, taşın, uzaktan da en yakından da geldiğini söyledi.

Başkan Kocaoğlu, devam eden İZBAN grevi için de, "Ben eğer 31 Mart'ta aday olsaydım o yüzde 22'yi de vermezdim" dedi.

Başkan Aziz Kocaoğlu, konuşmasının devamında şunları söyledi:

SENDİKAYI ELEŞTİRDİ

"Sendika başkanının bir açıklaması var; '70 yıllık sendikayız, 3 defa grev yaptık.' Güzel, 70 yılda 3 grev. Birini bilmiyorum. İkincisi 2 sene önce İzmir'de, üçüncüsü de yine İzmir'de yapılmakta. Bu sendikanın nerelerde grev yapma özgürlüğüne, nerelerde mücadele etme özgürlüğüne sahip olduğunu gösteriyor. Ben sendikal mücadeleye karşı değilim.





Taşeronu Türkiye Cumhuriyeti'nde bir günde kaldırıp, belediye bünyesine alan belediye başkanıyım. Benim karşı olduğum; sendikanın çifte standardıdır. Bunun altını da çizmek istiyorum. Bu tarih itibarıyla 15 yıldır verdiğimiz çabalar sonucunda İzmir ulaşımında alternatifler yarattık.

İZBAN grevinde; ESHOT'un, otobüs seferlerini ayarlaması, metronun sefer sıklıklarını artırması, tramvayın sefer sıklıklarını artırması, bir de can alıcı hatlara 3 tane yeni minibüs hattını geçici olarak sağlayarak biz bugün itibarıyla, bilemediniz yarın itibarıyla grevin hemşehrilerimize verdiği rahatsızlığı İzmir halkının gücüyle, kendi gücümüzle aşmış durumdayız."