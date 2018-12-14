taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.39655
Euro
6.08835
Altın
1234.365
Borsa
89650.09
Gram Altın
214.127

Aziz Kocaoğlu grev yapan İZBAN işçilerini hedef aldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, "Ben eğer 31 Mart'ta aday olsaydım o yüzde 22'yi de vermezdim" dedi.

Haber Merkezi | 14.12.2018 - 16:49..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İzmir'in Menemen ilçesinde katıldığı törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Büyükşehir için aday adayı olan bazı CHP'lilerin kendisini 'gagalamaya' çalıştığını savunarak, taşın, uzaktan da en yakından da geldiğini söyledi.

Başkan Kocaoğlu, devam eden İZBAN grevi için de, "Ben eğer 31 Mart'ta aday olsaydım o yüzde 22'yi de vermezdim" dedi.

Başkan Aziz Kocaoğlu, konuşmasının devamında şunları söyledi:

SENDİKAYI ELEŞTİRDİ

"Sendika başkanının bir açıklaması var; '70 yıllık sendikayız, 3 defa grev yaptık.' Güzel, 70 yılda 3 grev. Birini bilmiyorum. İkincisi 2 sene önce İzmir'de, üçüncüsü de yine İzmir'de yapılmakta. Bu sendikanın nerelerde grev yapma özgürlüğüne, nerelerde mücadele etme özgürlüğüne sahip olduğunu gösteriyor. Ben sendikal mücadeleye karşı değilim.

Aziz Kocaoğlu grev yapan İZBAN işçilerini hedef aldı

Taşeronu Türkiye Cumhuriyeti'nde bir günde kaldırıp, belediye bünyesine alan belediye başkanıyım. Benim karşı olduğum; sendikanın çifte standardıdır. Bunun altını da çizmek istiyorum. Bu tarih itibarıyla 15 yıldır verdiğimiz çabalar sonucunda İzmir ulaşımında alternatifler yarattık.

İZBAN grevinde; ESHOT'un, otobüs seferlerini ayarlaması, metronun sefer sıklıklarını artırması, tramvayın sefer sıklıklarını artırması, bir de can alıcı hatlara 3 tane yeni minibüs hattını geçici olarak sağlayarak biz bugün itibarıyla, bilemediniz yarın itibarıyla grevin hemşehrilerimize verdiği rahatsızlığı İzmir halkının gücüyle, kendi gücümüzle aşmış durumdayız."

Aziz Kocaoğlu grev yapan İZBAN işçilerini hedef aldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'i aradı

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'i aradı

93
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

55
Nesrin Cevadzade bu kez kıyafetiyle konuşuldu

Nesrin Cevadzade bu kez kıyafetiyle konuşuldu

72
Shems Friedlander Müslüman olma nedenini anlattı

Shems Friedlander Müslüman olma nedenini anlattı

46
Erdoğan'dan Kaşıkçı açıklaması: Fail ortada bunu biliyorlar

Erdoğan'dan Kaşıkçı açıklaması: Fail ortada bunu biliyorlar

63
Tunus Başbakanı müsteşarı tesettüre girmeme kararı aldı

Tunus Başbakanı müsteşarı tesettüre girmeme kararı aldı

690
Sincar'a hava harekatı

Sincar'a hava harekatı

49
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir